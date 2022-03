“Leche de cucaracha, la nueva bebida nutritiva”: un superalimento según medio cubano

La leche de vaca es un producto más dentro de la lista de escasez de alimentos en Cuba "debido al bloqueo estadounidense", así lo afirma el gobierno de la isla. En busca de soluciones, un medio oficialista cubano resaltó los beneficios de la “leche de cucaracha” y la propuso como un posible superalimento para la población cubana.

El artículo fue publicado por Radio Guama, emisora provincial ubicada en Pinar del Río. Fue eliminado tras generar polémica entre la población, e incluso ser compartido en redes sociales por varios medios de comunicación y periodistas internacionales.

An article today by a Cuban state radio station praises the health benefits of drinking cockroach “milk.” Meanwhile regular milk is incredibly hard to find here. https://t.co/R1AfsHIUOf