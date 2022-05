Impactante: león arrancó un dedo a su cuidador tras provocaciones

Un impactante hecho se ha registrado en las últimas horas en un zoológico de Jamaica luego de que el cuidador de un león provocara en varias oportunidades al animal y segundos después fuera víctima de un feroz ataque que terminó quitándole uno de sus dedos de la mano derecha.

Las imágenes han sido difundidas en redes sociales por varios medios internacionales, pues algunos asistentes al zoológico fueron testigos y decidieron grabar el momento en el que el encargado del animal estuvo provocándolo y a pesar de tener una reja en medio de los dos, el león se dio la manera para atacar una de las manos del sujeto.

Mientras este hombre molestaba al animal, que estaba detrás de las rejas, los espectadores sonreían, sin embargo, minutos después de que el león encontrara la manera de atacar al sujeto, las risas pasaron a gritos de desesperación por parte de todas las personas que estuvieron presentes.

El cuidador del zoológico, al ser atacado, empezó a forcejear con los filosos dientes del león y debido a la fuerza que implementó el animal se terminó quedando con uno de sus dedos de la mano derecha.

Show off bring disgrace



The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. pic.twitter.com/Ae2FRQHunk