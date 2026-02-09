Lewis Hamilton y Kim Kardashian habrían confirmado su relación en el Super Bowl 2026

La más reciente edición del Super Bowl ha dado bastante sobre qué hablar ya que miles de internautas han hecho énfasis en la participación de varias celebridades en medio de los famosos palcos del Levi's Stadium.

Por supuesto, la aparición de Kendall Jenner y Kim Kardashian también se llevaron gran parte de la atención ya que sus reacciones ante el espectáculo fueron esperadas por varios, quienes hicieron especial énfasis en la expareja del puertorriqueño.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos

Lo que empezó como un amplio rumor en redes sociales fue tomando mayor forma con el paso de las semanas y la más reciente aparición del deportista Lewis Hamilton y la empresaria Kim Kardashian, quienes fueron vistos juntos en algunas oportunidades.

Las especulaciones habrían terminado ya que ambos famosos se mostraron cercanos, cariñosos y felices de compartir en el mediático espectáculo. Varios videos, publicados en redes sociales, dejan ver los instantes en que la pareja comparte y disfruta de las jugadas del show.

Sin embargo, este encuentro ya ha generado miles de reacciones en internet ya que varios internautas dieron a conocer su descontento con la que sería ahora una de las parejas más mediáticas y controversiales del año.

Pese a que la mujer ha sostenido una amplia variedad de relaciones con artistas, deportistas, productores y empresarios, esta revelación podría corresponder a una de las más discutidas a raíz de la relevancia del piloto británico y la modelo en el mundo del entretenimiento internacional.

Kendall Jenner reacciona al show de Bad Bunny

Otro de los momentos más esperados de la jornada fue cuando las cámaras lograron captar la reacción de Kendall Jenner ante la presentación de su expareja Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, pues la mujer decidió tomar la mano de su amiga Hiley Bieber para presenciar el mediático espectáculo.

Así mismo, varios de sus gestos fueron virales ya que incluso algunos usuarios llegaron a manifestar que su cara reflejaba "tristeza" y "arrepentimiento".