CANAL RCN
Tendencias

Así se celebra el Día de la Pizza en Colombia: descuentos, promociones y eventos

El Día Mundial de la Pizza se celebra este 9 de febrero con promociones, pizzas gratis y precios especiales en varias ciudades de Colombia.

Quiebra Pizza Hut
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
05:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cada 9 de febrero, el mundo celebra el Día Mundial de la Pizza, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más consumidos y queridos a nivel global.

Así es como los domicilios de pizza cerca del Pentágono habrían delatado la operación de EE. UU. en Caracas
RELACIONADO

Así es como los domicilios de pizza cerca del Pentágono habrían delatado la operación de EE. UU. en Caracas

En Colombia, esta conmemoración se ha convertido en una excusa perfecta para reunirse, compartir y disfrutar de planes urbanos alrededor de la gastronomía, y este 2026 no es la excepción.

La pizza, por su versatilidad y carácter colectivo, sigue siendo protagonista de encuentros entre amigos, salidas familiares y celebraciones espontáneas. Por eso, varias marcas se sumaron con promociones y actividades especiales para festejarla.

Cine Colombia se suma con pizzas gourmet y precios especiales

Con motivo del Día Mundial de la Pizza, Cine Colombia realizará una jornada especial en su concepto gastronómico Cinepolitana Trattoria y en puntos Cinepolitana ubicados en 16 multiplex del país.

Prográmese: estos son los restaurantes que participarán en el Pizza Master 2025
RELACIONADO

Prográmese: estos son los restaurantes que participarán en el Pizza Master 2025

Durante este lunes 9 de febrero, el público general podrá disfrutar de pizzas gourmet tradicionales al horno desde $19.900, incluso sin necesidad de asistir a funciones de cine.

Además, la experiencia estará abierta a todos los consumidores y pretende reforzar la identidad de Cinepolitana como un espacio donde la gastronomía italiana se vive más allá del cine.

Pizza gratis y eventos especiales por el Día de la Pizza

La celebración también incluye actividades que prometen atraer a los amantes de este plato. Según informó Cine Colombia, “con motivo del Día Mundial de la Pizza, que se celebra hoy 9 de febrero, se realizará una jornada especial que incluirá la entrega de 150 pizzas gratuitas a través de dinámicas en Instagram de @CineColombia”.

Rebanada de pizza cambia el rumbo de la investigación por la muerte de una niña en medio de una pijamada
RELACIONADO

Rebanada de pizza cambia el rumbo de la investigación por la muerte de una niña en medio de una pijamada

Por su parte, Pizza Hut anunció un encuentro especial en una de sus sedes de Chapinero, en Bogotá, desde las 6:00 p.m., con música a cargo de un DJ y entrega de pizza gratis para los asistentes.

A esta fiesta se suma Littles Pizza, que lanzó una promoción válida solo por hoy en tiendas físicas: de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., por la compra de una pizza, los clientes recibirán otra grande de queso gratis, con una promoción máxima por persona y sin aplicar a domicilios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Super Bowl

“Te amo, Benito”: Adam Sandler reacciona al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Super Bowl

¿Fue real?: la historia detrás de la boda durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Super Bowl

¿En shock?: así habría reaccionado Kendall Jenner ante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Otras Noticias

Gustavo Petro

Petro solicita a la Corte levantar suspensión de decreto de Emergencia Económica

A través de un documento, el mandatario expone que han surgido nuevas circunstancias que, a su juicio, deberían ser consideradas dentro del análisis.

Narcotráfico

INL confirma que Colombia y EE. UU. destruyen narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína

La entidad estadounidense confirmó que el ataque en cooperación con fuerzas de seguridad colombianas también logró la detención de cuatro personas.

Independiente Santa Fe

Omar Pérez recibió el alta médica: último comunicado sobre su estado de salud

Automovilismo

Pilas, conductores: vea cuándo NO pueden multarlo por la revisión técnico-mecánica vencida

Boyacá

Paciente ve pasar el calendario mientras sigue esperando que le den la insulina: ¿Quién responde?