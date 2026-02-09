Así se celebra el Día de la Pizza en Colombia: descuentos, promociones y eventos
El Día Mundial de la Pizza se celebra este 9 de febrero con promociones, pizzas gratis y precios especiales en varias ciudades de Colombia.
Noticias RCN
05:54 p. m.
Cada 9 de febrero, el mundo celebra el Día Mundial de la Pizza, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más consumidos y queridos a nivel global.
En Colombia, esta conmemoración se ha convertido en una excusa perfecta para reunirse, compartir y disfrutar de planes urbanos alrededor de la gastronomía, y este 2026 no es la excepción.
La pizza, por su versatilidad y carácter colectivo, sigue siendo protagonista de encuentros entre amigos, salidas familiares y celebraciones espontáneas. Por eso, varias marcas se sumaron con promociones y actividades especiales para festejarla.
Cine Colombia se suma con pizzas gourmet y precios especiales
Con motivo del Día Mundial de la Pizza, Cine Colombia realizará una jornada especial en su concepto gastronómico Cinepolitana Trattoria y en puntos Cinepolitana ubicados en 16 multiplex del país.
Durante este lunes 9 de febrero, el público general podrá disfrutar de pizzas gourmet tradicionales al horno desde $19.900, incluso sin necesidad de asistir a funciones de cine.
Además, la experiencia estará abierta a todos los consumidores y pretende reforzar la identidad de Cinepolitana como un espacio donde la gastronomía italiana se vive más allá del cine.
Pizza gratis y eventos especiales por el Día de la Pizza
La celebración también incluye actividades que prometen atraer a los amantes de este plato. Según informó Cine Colombia, “con motivo del Día Mundial de la Pizza, que se celebra hoy 9 de febrero, se realizará una jornada especial que incluirá la entrega de 150 pizzas gratuitas a través de dinámicas en Instagram de @CineColombia”.
Por su parte, Pizza Hut anunció un encuentro especial en una de sus sedes de Chapinero, en Bogotá, desde las 6:00 p.m., con música a cargo de un DJ y entrega de pizza gratis para los asistentes.
A esta fiesta se suma Littles Pizza, que lanzó una promoción válida solo por hoy en tiendas físicas: de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., por la compra de una pizza, los clientes recibirán otra grande de queso gratis, con una promoción máxima por persona y sin aplicar a domicilios.