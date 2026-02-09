Así se celebra el Día de la Pizza en Colombia: descuentos, promociones y eventos

Cada 9 de febrero, el mundo celebra el Día Mundial de la Pizza, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más consumidos y queridos a nivel global.

En Colombia, esta conmemoración se ha convertido en una excusa perfecta para reunirse, compartir y disfrutar de planes urbanos alrededor de la gastronomía, y este 2026 no es la excepción.

La pizza, por su versatilidad y carácter colectivo, sigue siendo protagonista de encuentros entre amigos, salidas familiares y celebraciones espontáneas. Por eso, varias marcas se sumaron con promociones y actividades especiales para festejarla.

Cine Colombia se suma con pizzas gourmet y precios especiales

Con motivo del Día Mundial de la Pizza, Cine Colombia realizará una jornada especial en su concepto gastronómico Cinepolitana Trattoria y en puntos Cinepolitana ubicados en 16 multiplex del país.

Durante este lunes 9 de febrero, el público general podrá disfrutar de pizzas gourmet tradicionales al horno desde $19.900, incluso sin necesidad de asistir a funciones de cine.

Además, la experiencia estará abierta a todos los consumidores y pretende reforzar la identidad de Cinepolitana como un espacio donde la gastronomía italiana se vive más allá del cine.

Pizza gratis y eventos especiales por el Día de la Pizza

La celebración también incluye actividades que prometen atraer a los amantes de este plato. Según informó Cine Colombia, “con motivo del Día Mundial de la Pizza, que se celebra hoy 9 de febrero, se realizará una jornada especial que incluirá la entrega de 150 pizzas gratuitas a través de dinámicas en Instagram de @CineColombia”.

RELACIONADO Rebanada de pizza cambia el rumbo de la investigación por la muerte de una niña en medio de una pijamada

Por su parte, Pizza Hut anunció un encuentro especial en una de sus sedes de Chapinero, en Bogotá, desde las 6:00 p.m., con música a cargo de un DJ y entrega de pizza gratis para los asistentes.

A esta fiesta se suma Littles Pizza, que lanzó una promoción válida solo por hoy en tiendas físicas: de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., por la compra de una pizza, los clientes recibirán otra grande de queso gratis, con una promoción máxima por persona y sin aplicar a domicilios.