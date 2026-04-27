Liderazgo Estratégico: Qué es el Método FORTE de Diana Lasso

El 70% de los profesionales calificados se estancan porque confían exclusivamente en su talento. Descubre cómo el liderazgo estratégico y el Método FORTE pueden transformar tu carrera profesional y convertirte en el líder que mereces ser.

La trampa del experto: ¿Por qué el talento no basta para ascender?

En el competitivo mundo corporativo, existe una verdad incómoda que frena el crecimiento de miles de trabajadores: el 70% de los profesionales altamente calificados no logran avanzar hacia roles de liderazgo. ¿La razón detrás de este estancamiento? Sus jefes suelen verlos como expertos indispensables dentro de su área de trabajo, pero no los perciben como estrategas capaces de asumir nuevos y mayores desafíos.

Este fenómeno no se trata de una falta de talento, sino de una evidente falta de estrategia. A diario, vemos empresas completas que son sostenidas por el compromiso de personas brillantes, disciplinadas y responsables. Sin embargo, estos profesionales que trabajan duro y entregan resultados impecables permanecen invisibles cuando llega el momento de crecer o recibir oportunidades de liderazgo.

La historia de Diana Lasso: De la frustración al liderazgo estratégico

La autora del libro de Liderazgo Estratégico, Diana Lasso, conoce esta frustración de primera mano, ya que ella misma experimentó ser una de estas profesionales invisibles. Durante años, mantuvo un perfil que parecía perfecto para el éxito: alto desempeño, un compromiso absoluto y una ética impecable. Su obsesión por el trabajo excelente la llevaba a quedarse hasta tarde e incluso a pensar en soluciones o mejoras de procesos mientras estaba bajo la ducha.

Ella creía firmemente que al trabajar más y entregar más, finalmente llegaría el reconocimiento. Pero la realidad laboral le demostró lo contrario: sin importar la calidad de su desempeño, todo terminaba en un simple "Gracias". Aunque lideraba proyectos completos, sus ideas, que eran escuchadas en las reuniones, luego no se recordaban, dejándola en un rol pesado y silencioso de "la experta que ejecuta" en lugar de "la líder que decide". Aceptar más carga laboral solo demostró que podía hacer más, pero sin recibir más a cambio.

¿Qué es el Método FORTE y cómo aplicarlo en tu carrera?

Cansada de esperar su "turno" mientras veía a otros ascender, Lasso comprendió algo fundamental que cambió su carrera: el talento te abre puertas, pero es la estrategia la que te convierte en líder. Al dejar de trabajar más para empezar a trabajar con estrategia, nació el impulso de escribir este libro para ayudar a profesionales estancados.

De toda esta experiencia surgió el Método FORTE ®, una ruta práctica diseñada para construir una marca de liderazgo auténtica y sostenible. Este sistema se basa en cinco pilares:

Focalizar: Te brinda claridad interna.

Optar: Te proporciona una dirección clara.

Te proporciona una dirección clara. Realizar: Convierte tus decisiones en un impacto tangible.

Convierte tus decisiones en un impacto tangible. Transformar: Se encarga de sostener tu evolución.

Se encarga de sostener tu evolución. Empatizar: Multiplica tu capacidad de liderazgo a través de las personas.

El liderazgo no empieza con un cargo, empieza en ti

El objetivo principal de esta obra es transformar a esos profesionales brillantes en líderes que sean escuchados, visibles y reconocidos, evitando que sufran la frustración de trabajar con excelencia y sentirse invisibles.

Cuando logras integrar los cinco pasos del Método FORTE, dejas atrás la etiqueta de profesional de alto desempeño para evolucionar hacia un líder de alto impacto. Te conviertes en alguien que decide con intención, actúa con absoluta coherencia y conecta genuinamente con su equipo. Como concluye Lasso, el liderazgo no empieza en un cargo corporativo, empieza en uno mismo; es en ese momento donde deja de depender de tu posición y empieza a depender de quién eres