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Luto: murió destacado músico colombiano

Sus colegas han expresado varios mensajes de condolencias en las redes sociales.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
04:23 p. m.
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En Caldas, el pasado 25 de abril de 2026, se confirmó la muerte de uno de sus percusionistas más emblemáticos.

Se trata de Nelson Blandón, que incursionó en la escena musical haciendo parte de la banda del Seminario Redentorista y, posteriormente, no solo trabajó con el Grupo Yaré, sino que también compartió escenario junto a los artistas locales más importantes.

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La noticia fue informada por la Secretaría de Cultura de Caldas mediante un sentido post que se publicó en Instagram.

Este fue el mensaje de luto de la Secretaría de Cultura de Caldas tras la muerte de Nelson Blandón, el reconocido percusionista

La Secretaría de Cultura de Caldas, en un comunicado, le expresó sus condolencias a los seres queridos de Nelson Blandón.

"Desde la Secretaría de Cultura de Caldas lamentamos profundamente el fallecimiento de Nelson Blandón Maya", indicaron.

"Extendemos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y a toda la comunidad que hoy siente su partida. Su legado y aporte a la cultura permanecerán en la memoria de nuestro departamento. Paz en su memoria", agregaron.

Los amigos y colegas de Nelson Blandón también lamentaron su partido

Además del mensaje de la Secretaría de Cultura de Caldas, algunos artistas también se pronunciaron para recordar el talento de Nelson Blandón, darle un último adiós y solidarizarse con sus familiares.

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"Buenos recuerdos y mucha música. Adiós, amigo, Dios te tenga en su corazón", escribió el compositor Andry Calderón junto a una foto de él y Nelson Blandón en un avión.

"Descansa, mi hermanito, que Dios te tenga en su santa gloria. Excelente músico, gran amigo y persona. Tuve el placer de compartir grandes escenarios contigo en la Sonora Malecón. Un abrazo al cielo para ti", puntualizó el percusionista Garoto Sepulveda.

Asimismo, los seguidores de Nelson Blandón también han escrito mensajes de luto. "Buen muchacho", "fue un gran músico y compañero", "descansa, mi hermanito" y "qué tristeza", han sido algunos de ellos.

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