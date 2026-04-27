CANAL RCN
Tendencias

Hubo ADVERTENCIA contundente en La Casa de los Famosos Colombia: podría haber consecuencias

Los participantes ya conocieron lo que no pueden hacer durante esta semana. Estos son los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
03:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En La Casa de los Famosos Colombia 2026 se conoció un nuevo eliminado en la noche del domingo 26 de abril.

Carla Giraldo, tras abrir el sobre en el que estaba el veredicto, le informó a Aura Cristina que tenía que abandonar la 'casa más famosa del país' para siempre.

Confirman sabotaje dentro de La Casa de los Famosos: ¿habrá consecuencias?
RELACIONADO

Confirman sabotaje dentro de La Casa de los Famosos: ¿habrá consecuencias?

La actriz tuvo el 11.67 % de los votos, mientras que los otros participantes obtuvieron los siguientes porcentajes:

  • Alejandro Estrada: 31.27 %.
  • Tebi Bernal: 23.00 %.
  • Alexa Torrex: 14.53 %.
  • Valentino Lázaro: 12.60 %.

No obstante, con esta nueva eliminación no solo se siguió acercando el fin de la competencia, sino que volvieron a cambiar algunas reglas.

Atento a la advertencia que se realizó en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Durante la semana anterior, por instrucción del 'jefe', los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 pudieron realizar 'complot', cantar sus votos e, incluso, decir cuáles poderes tenían.

Sin embargo, ese comportamiento ya no está permitido desde este lunes 27 de abril y, en consecuencia, Carla Giraldo ya se los advirtió a los habitantes.

Y es que, en caso de que alguien cante sus votos, podría enfrentar una fuerte sanción como ir directamente a la placa de nominación o, incluso, quedar en riesgo de ser expulsado.

¿Qué pasará esta semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Con el fin de la semana del 'complot', ahora inició la del 'sabotaje'.

Es así como, de acuerdo con lo que se ha revelado, el 'jefe' podría perder el control y gran parte de las decisiones quedarían en manos de una inteligencia artificial que tiene la intención de poner en problemas a los participantes.

¿Lo esperaban?: este fue el nominado por el más reciente eliminado en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

¿Lo esperaban?: este fue el nominado por el más reciente eliminado en La Casa de los Famosos

¿Qué pasará exactamente? Descúbralo en la App y en la señal principal del Canal RCN.

Recuerde que las galas de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se presentan todos los días después de la emisión de Noticias de las 7:00 de la noche.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Información Institucional

Upar Awards 2026: lista oficial de nominados y cómo votar

Shakira

Así será el concierto de Shakira en Copacabana: revelan posibles artistas invitados

Conciertos

¡Es un hecho! Ryan Castro hará su primer Campín en Bogotá este 31 de octubre

Otras Noticias

Liga BetPlay

¿Qué equipos se clasificarán a playoffs en la última fecha, según la IA? Pronóstico

Este domingo se jugará la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay y este es el pronóstico de la inteligencia artificial.

Antioquia

¿Qué se sabe sobre el impresionante incendio en una fábrica de bicicletas en Itagüí?

El hecho se presentó sobre el mediodía de este lunes 27 de abril.

Tiroteo en Estados Unidos

¿Cuál es la hipótesis detrás del tiroteo en gala con Trump y cómo se desarrolló el ataque armado?

Dólar

El precio del dólar tuvo un nuevo movimiento en el cierre de hoy 27 de abril de 2026: ¿fue inesperado?

Invima

Invima prohíbe reconocido tratamiento capilar en Colombia: es ilegal y genera riesgos para la salud