Hubo ADVERTENCIA contundente en La Casa de los Famosos Colombia: podría haber consecuencias

En La Casa de los Famosos Colombia 2026 se conoció un nuevo eliminado en la noche del domingo 26 de abril.

Carla Giraldo, tras abrir el sobre en el que estaba el veredicto, le informó a Aura Cristina que tenía que abandonar la 'casa más famosa del país' para siempre.

La actriz tuvo el 11.67 % de los votos, mientras que los otros participantes obtuvieron los siguientes porcentajes:

Alejandro Estrada: 31.27 %.

Tebi Bernal: 23.00 %.

Alexa Torrex: 14.53 %.

Valentino Lázaro: 12.60 %.

No obstante, con esta nueva eliminación no solo se siguió acercando el fin de la competencia, sino que volvieron a cambiar algunas reglas.

Atento a la advertencia que se realizó en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Durante la semana anterior, por instrucción del 'jefe', los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 pudieron realizar 'complot', cantar sus votos e, incluso, decir cuáles poderes tenían.

Sin embargo, ese comportamiento ya no está permitido desde este lunes 27 de abril y, en consecuencia, Carla Giraldo ya se los advirtió a los habitantes.

Y es que, en caso de que alguien cante sus votos, podría enfrentar una fuerte sanción como ir directamente a la placa de nominación o, incluso, quedar en riesgo de ser expulsado.

¿Qué pasará esta semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Con el fin de la semana del 'complot', ahora inició la del 'sabotaje'.

Es así como, de acuerdo con lo que se ha revelado, el 'jefe' podría perder el control y gran parte de las decisiones quedarían en manos de una inteligencia artificial que tiene la intención de poner en problemas a los participantes.

¿Qué pasará exactamente? Descúbralo en la App y en la señal principal del Canal RCN.

Recuerde que las galas de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se presentan todos los días después de la emisión de Noticias de las 7:00 de la noche.