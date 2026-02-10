CANAL RCN
Tendencias

Lady Noriega llega a La Casa de los Famosos Colombia como nueva habitante: así fue el anuncio

Lady Noriega fue confirmada como nueva integrante de La Casa de los Famosos Colombia. Así fue el anuncio de RCN y qué se espera de su llegada al reality.

Lady Noriega
Foto: redes Lady Noriega

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
06:47 p. m.
La Casa de los Famosos Colombia vive días intensos luego del ingreso de Karola, quien llegó a sacudir la convivencia al encarar a Valentino y Beba, provocando una división total entre los cuartos de Calma y Tormenta.

Lady Noriega, nueva habitante en La Casa de los Famosos

Pero el movimiento no se detiene ahí. Este martes, el Canal RCN confirmó una nueva incorporación que promete darle un giro interesante al juego, pues la actriz Lady Noriega se suma oficialmente al elenco del programa.



“¡Se nos viene una nueva habitante! La talentosa actriz Lady Noriega llegará a La casa de los famosos Colombia a demostrar de qué está hecha tanto en la competencia como en la convivencia”, anunció el canal en sus redes sociales.

Lady Noriega llega a mover las fichas en La Casa de los Famosos

Nacida en Montería, Lady Noriega es actriz, cantante y exreina de belleza, con una trayectoria que abarca varias décadas en la televisión colombiana y en la música.



Su llegada al reality no pasa desapercibida, especialmente en un momento donde las alianzas están frágiles y los roces entre participantes son cada vez más evidentes.

La expectativa es alta entre los televidentes, que ya se preguntan de qué lado se ubicará la artista y cómo influirá su experiencia en cámara dentro de una convivencia marcada por estrategias, emociones y enfrentamientos directos.

Lady Noriega ya sabe qué es estar en realitys

Lady Noriega fue participante de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, donde se enfrentó a exigentes retos gastronómicos junto a otras figuras del entretenimiento nacional.

Durante su paso por la cocina más famosa del país, destacó por su actitud positiva, disciplina y entrega en cada prueba. Aunque su recorrido no fue largo, logró conectar con el público gracias a su carisma y a la forma tranquila con la que asumió cada desafío.

Ahora, lejos de los fogones y dentro de una casa vigilada 24/7, la actriz tendrá que mostrar otra faceta que es la de estratega, conviviente y competidora. Su ingreso promete sacudir dinámicas, reactivar conflictos y, quizá, cambiar el rumbo del juego.

