Luto en la familia de David Bisbal: conmovedores mensajes en las redes sociales

El mundo del espectáculo y la música en español se viste de luto. Se confirmó el fallecimiento de José Bisbal Carrillo, padre del aclamado intérprete David Bisbal, a la edad de 84 años.

El deceso ocurrió en su natal Almería, España, ciudad donde residía y donde pasó sus últimos días rodeado del afecto de su círculo más íntimo.

La noticia ha generado una profunda conmoción no solo en el país ibérico, sino también en toda Latinoamérica, donde el cantante cuenta con una base de seguidores sumamente sólida y leal.

La partida de don José se produce tras una prolongada y dolorosa batalla contra la enfermedad de Alzheimer, una patología neurodegenerativa que enfrentó durante varios años con valentía.

Este padecimiento, que afecta de manera implacable las capacidades cognitivas y la memoria, fue mermando progresivamente su salud, provocando un deterioro que lo llevó, en las etapas finales, a perder el vínculo consciente con su entorno y a no reconocer a sus propios seres queridos, una de las facetas más crudas de esta afección.

La lucha contra el Alzheimer: El adiós del padre de David Bisbal

José Bisbal Carrillo no solo fue conocido por ser el progenitor de una estrella internacional. En Almería, su nombre evoca respeto y admiración debido a su pasado como boxeador profesional.

Durante su juventud, destacó por ser un hombre de una disciplina inquebrantable y un espíritu combativo, cualidades que lo convirtieron en un referente del deporte local. Esa fortaleza física y mental fue, precisamente, la que mantuvo activa su resistencia frente al avance del Alzheimer, una enfermedad que, aunque apagó sus recuerdos, no pudo borrar la huella de su carácter luchador.

La dinámica de la familia Bisbal se transformó por completo en la última década. El cuidado de don José se convirtió en la prioridad absoluta para su esposa y sus hijos, quienes asumieron con amor y abnegación el rol de cuidadores permanentes.

David Bisbal, en diversas entrevistas previas, ya había manifestado lo difícil que resultaba asimilar que su padre ya no supiera quién era él, describiendo el proceso como una "despedida en vida" que hoy finalmente llega a su descanso eterno.

El emotivo homenaje de David Bisbal a su progenitor

Tras conocerse la noticia, el intérprete de "Ave María" utilizó su perfil oficial en Instagram para compartir su dolor con sus millones de fanáticos.

Con un tono cargado de sensibilidad, el artista rindió tributo a la memoria de su padre, publicando fotografías en blanco y negro y tonos sepia que rememoran la época dorada de José como deportista. En el pie de foto, David escribió un mensaje que ha conmovido a la opinión pública:

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”.

Este mensaje resalta la conexión inquebrantable entre ambos y subraya la admiración que el cantante siempre profesó hacia su "guerrero".

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de condolencias de colegas de la industria, amigos y seguidores que reconocen en David a un hijo ejemplar que siempre estuvo pendiente del bienestar de su familia.

Los actos fúnebres se llevarán a cabo en la intimidad familiar en Almería, respetando el deseo de privacidad en este momento de profundo duelo.