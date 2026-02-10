“Cada mes será lo mismo”: así recuerdan a Yeison Jiménez en el lugar del accidente aéreo

Hoy los más fieles fanáticos del cantante Yeison Jiménez siguen de luto tras un mes después del fatídico accidente aéreo que no solo acabó con su vida, sino con la de cinco integrantes más de su equipo de trabajo. Por esto, ante la nostalgia de su recuerdo, los internautas ya han exaltado los homenajes que al día de hoy se siguen haciendo en su nombre.

Es así como la hermana del cantante volvió a tomar sus redes sociales para recordar al hombre de 34 años y compartir cómo se está recordando tras un mes exacto desde su lamentable partida.

Hermana de Yeison Jiménez lo recuerda tras un mes del accidente

Lina Jiménez siempre se mostró bastante cercana al artista, pues logró trabajar junto a su hermano en varias de las empresas que se construyeron y siempre se mostró como una fiel compañera en cada uno de los eventos, shows y conciertos que el caldense cumplió.

Por esto, desde la partida del caldense, Lina ha tomado sus redes sociales para hablar con sus seguidores, expresar su gratitud ante las muestras de afecto y, sobre todo, para recordar la obra de su hermano en vida.

A un mes del accidente, la mujer compartió, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, una inédita fotografía de su hermano en compañía de Juan Manuel Rodríguez, primo del cantante que también perdió la vida en el accidente, durante su adolescencia.

También, compartió un sentido clip en donde se observa una pequeña ceremonia, presidida por un sacerdote, en el lugar exacto en donde la avioneta del cantante cayó y se presentó el siniestro.

En el lugar, en Paipa, Boyacá, se instalaron seis coronas florales que llevaban los nombres de cada persona que perdió la vida en el trágico suceso. El especial encuentro también contó con la presencia de varias personas que se encontraban cerca a la zona.

Hermana de Yeison Jiménez comparte su última foto

De igual manera, la empresaria también compartió la que sería la última fotografía que logró tomarse con su hermano en vida, pues fue capturada durante la madrugada de aquel 10 de enero que, sin duda alguna, quedará marcado en la historia del país.

“Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples. Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos. Nunca pensé que esta sería nuestra última foto”, expresó la mujer.