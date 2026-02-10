Conmovedor reencuentro de Omar Pérez con sus hijos tras salir de la clínica: video

Omar Sebastián Pérez, el máximo ídolo contemporáneo de Independiente Santa Fe, regresó a su hogar, luego de recibir el alta médica definitiva.

El exfutbolista argentino había permanecido bajo estricta observación profesional tras sufrir un infarto agudo de miocardio, un suceso que encendió las alarmas en el entorno del deporte nacional.

Tras una evolución favorable y una respuesta positiva a los tratamientos, el equipo médico autorizó el retorno del ex "10" cardenal a su residencia.

El momento cumbre de la noticia no fue solo el parte médico, sino el conmovedor reencuentro que el propio deportista compartió indirectamente con su círculo cercano: al cruzar el umbral de su casa, sus dos hijos descendieron las escaleras corriendo para fundirse en un abrazo al grito de "papá", mientras su pequeña mascota saltó de alegría, celebrando la vuelta del líder de la familia.

Agradecimiento de Omar Pérez a los especialistas

Antes de abandonar el centro asistencial, Pérez decidió romper el silencio a través de un comunicado oficial para llevar calma a sus seguidores.

En sus palabras, el exjugador destacó la labor fundamental de los profesionales que le salvaron la vida en un momento crítico. Sin rodeos, el ídolo agradeció la intervención oportuna de los especialistas que lideraron su caso, mencionando con nombre propio a quienes estuvieron al frente de su recuperación cardiaca.

"Quiero tomarme un momento para compartirles una noticia importante y, sobre todo, agradecerles de corazón por todo su apoyo. Como todos saben, hace unos días enfrenté un problema de salud inesperado, un infarto, que sin duda fue un momento difícil para mí y mi familia", expresó el argentino.

Asimismo, hizo una mención especial al doctor Salazar y al doctor Pacheco, resaltando su dedicación y profesionalismo. Gracias a esta atención inmediata, el riesgo vital fue superado, permitiendo que hoy Omar pueda iniciar su fase de recuperación ambulatoria.

Omar Pérez se recupera en casa

La salud de Omar Pérez no solo movilizó a sus familiares, sino que generó una cadena de oración masiva entre la hinchada santafereña y diversos sectores del fútbol internacional.

Durante los días de hospitalización, las redes sociales se inundaron de mensajes de aliento para el hombre que levantó múltiples trofeos con la camiseta del 'León'. Esta energía, según el propio exfutbolista, fue un motor fundamental para su mejoría.

"Lo que realmente hizo la diferencia fue sentirme acompañado por ustedes. Cada mensaje, cada oración, cada buena energía llegó en el momento justo. No tienen idea de cuánto significa para mí", agregó con evidente emoción.

Ahora, el histórico capitán deberá seguir un protocolo de cuidado riguroso, que incluye reposo y controles periódicos, para asegurar que su sistema cardiovascular se fortalezca tras el susto vivido.