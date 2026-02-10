CANAL RCN
Colombia Video

Las horas más críticas en Migración Colombia en principales aeropuertos por ‘plan tortuga’

Migración Colombia activó un plan de contingencia ante protestas sindicales sin fecha definida de finalización.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
06:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Migración Colombia implementó desde la madrugada de este 10 de febrero un plan de contingencia en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá para enfrentar las complicaciones generadas por la "Operación Reglamento", una protesta organizada por sindicatos de funcionarios de la entidad.

Así funciona el plan de contingencia ante el caos en Migración Colombia en principales aeropuertos del país
RELACIONADO

Así funciona el plan de contingencia ante el caos en Migración Colombia en principales aeropuertos del país

La medida busca garantizar la normalidad en los procesos migratorios durante la movilización laboral, cuya duración aún no ha sido confirmada.

Juliana Rodríguez, subdirectora de control, informó que "iniciamos el plan de contingencia desde esta mañana a las 4:00 de la mañana".

Migración Colombia anuncia un “plan especial de contingencia” por plan tortuga convocado en los aeropuertos internacionales del país
RELACIONADO

Migración Colombia anuncia un “plan especial de contingencia” por plan tortuga convocado en los aeropuertos internacionales del país

Las horas críticas para pasar por Migración Colombia

De acuerdo con Migración Colombia, el refuerzo de personal se concentra en los horarios de mayor flujo de pasajeros:

Se está apoyando un turno desde las 4:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía y desde las 3:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche que es donde mayores flujos migratorios tenemos que atender.

Sobre la efectividad de las medidas, Rodríguez señaló que "todo ha estado en relativa calma en el marco de la normalidad", aunque reconoció que durante la noche anterior se registraron largas filas.

La subdirectora atribuyó parte de las demoras a factores externos como condiciones climáticas y conexiones muy cortas de los pasajeros.

Avianca advierte sobre posibles afectaciones en servicios migratorios en Colombia
RELACIONADO

Avianca advierte sobre posibles afectaciones en servicios migratorios en Colombia

¿Cuándo terminará el ‘plan tortuga’ en Migración de los aeropuertos?

En cuanto a la duración de la protesta sindical, Juliana Rodríguez admitió: "No tengo la información, en todo caso desde la entidad se va a avanzar esta semana con los respectivos diálogos con las organizaciones sindicales".

Para agilizar los trámites, Migración Colombia recomienda a los usuarios llegar "+entre 4 y 3 horas antes al aeropuerto y utilizar herramientas tecnológicas disponibles.

La principal es Biomig, un sistema de enrolamiento biométrico totalmente gratuito que permite realizar el control migratorio de forma automatizada mediante lectura de iris y pasaporte.

Hay un puesto de enrolamiento en migración y otro en inmigración para que los connacionales lo utilicen cuando estén en el aeropuerto, se hace este pre-registro y luego ya no tienen que pasar por un oficial sino siempre por las máquinas de Biomig.

Descubrieron a oficial de migración que facilitaba el tráfico de migrantes usando sellos y documentos falsos
RELACIONADO

Descubrieron a oficial de migración que facilitaba el tráfico de migrantes usando sellos y documentos falsos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Carlos Fernando Galán

Alcalde Galán promoverá una reforma al Código Penal: "De 100 capturados, 94 quedan libres"

Montería

Equipos veterinarios de Cartagena rescatan más de 75 animales afectados por inundaciones en Montería

Montería

Minjusticia pide a la Procuraduría investigar posibles responsabilidades de inundaciones en Córdoba

Otras Noticias

Redes sociales

Lina Tejeiro hace picante declaración sobre el artista colombiano que más le gusta: "Me dan ganas de hacerle"

La famosa actriz y presentadora es viral tras hacer una contundente revelación sobre su gusto por un artista.

Omar Pérez

Conmovedor reencuentro de Omar Pérez con sus hijos tras salir de la clínica: video

El ídolo de Santa Fe, Omar Pérez, ya está en casa tras superar su problema cardíaco: video emotivo con sus hijos.

Alcaldía de Bogotá

Suben las tarifas de parqueaderos en Bogotá: así quedan los valores en zonas de parqueo pago en 2026

Estados Unidos

Gran furor: gobernador de California declaró el 8 de febrero como el día de Bad Bunny

Enfermedades

Alerta: más de 600 brotes por comida contaminada de bacterias en Colombia