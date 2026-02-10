Las horas más críticas en Migración Colombia en principales aeropuertos por ‘plan tortuga’

Migración Colombia implementó desde la madrugada de este 10 de febrero un plan de contingencia en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá para enfrentar las complicaciones generadas por la "Operación Reglamento", una protesta organizada por sindicatos de funcionarios de la entidad.

La medida busca garantizar la normalidad en los procesos migratorios durante la movilización laboral, cuya duración aún no ha sido confirmada.

Juliana Rodríguez, subdirectora de control, informó que "iniciamos el plan de contingencia desde esta mañana a las 4:00 de la mañana".

Las horas críticas para pasar por Migración Colombia

De acuerdo con Migración Colombia, el refuerzo de personal se concentra en los horarios de mayor flujo de pasajeros:

Se está apoyando un turno desde las 4:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía y desde las 3:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche que es donde mayores flujos migratorios tenemos que atender.

Sobre la efectividad de las medidas, Rodríguez señaló que "todo ha estado en relativa calma en el marco de la normalidad", aunque reconoció que durante la noche anterior se registraron largas filas.

La subdirectora atribuyó parte de las demoras a factores externos como condiciones climáticas y conexiones muy cortas de los pasajeros.

¿Cuándo terminará el ‘plan tortuga’ en Migración de los aeropuertos?

En cuanto a la duración de la protesta sindical, Juliana Rodríguez admitió: "No tengo la información, en todo caso desde la entidad se va a avanzar esta semana con los respectivos diálogos con las organizaciones sindicales".

Para agilizar los trámites, Migración Colombia recomienda a los usuarios llegar "+entre 4 y 3 horas antes al aeropuerto y utilizar herramientas tecnológicas disponibles.

La principal es Biomig, un sistema de enrolamiento biométrico totalmente gratuito que permite realizar el control migratorio de forma automatizada mediante lectura de iris y pasaporte.

Hay un puesto de enrolamiento en migración y otro en inmigración para que los connacionales lo utilicen cuando estén en el aeropuerto, se hace este pre-registro y luego ya no tienen que pasar por un oficial sino siempre por las máquinas de Biomig.