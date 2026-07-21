Captaron a Aida Victoria Merlano besándose apasionadamente con famoso streamer

Aida Victoria Merlano continúa ganando espacio en el mundo del streaming y, una vez más, una de sus transmisiones terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en plataformas digitales.

Esta vez, el protagonista junto a ella fue David Darville, conocido en internet como Escro, con quien compartió varios momentos de cercanía frente a las cámaras.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Escro?

Todo ocurrió durante una dinámica organizada en una transmisión en vivo. El reto consistía en que los participantes permanecieran de espaldas y, al girar, si coincidían mirando hacia el mismo lado, debían darse un beso.

Aida Victoria y Escro aceptaron participar sin dudarlo. Cuando el juego los enfrentó, ambos cumplieron la dinámica y se besaron frente a los asistentes y a los miles de usuarios que seguían la transmisión.

Sin embargo, lo que parecía ser únicamente parte del entretenimiento no terminó allí. Minutos después volvieron a besarse, una escena que incrementó las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre los dos creadores de contenido.

RELACIONADO Esperanza Gómez contó con qué actriz colombiana tendría intimidad

Durante el directo también participaron en otras actividades que incluyeron bailes, abrazos y nuevas muestras de cercanía, alimentando aún más la conversación en redes sociales.

¿Hay un romance entre Aida Victoria Merlano y Escro?

Hasta el momento, ni Aida Victoria Merlano ni Escro han confirmado que mantengan una relación sentimental.

No obstante, los seguidores de ambos recuerdan que desde hace varias semanas venían notando constantes interacciones entre los dos en redes sociales, como intercambios de comentarios, "me gusta" y publicaciones compartidas.

Incluso, algunos usuarios relacionaron un ramo de flores que la influencer mostró recientemente en sus historias con un supuesto detalle enviado por el streamer, aunque esta versión nunca ha sido confirmada por ninguno de los dos.

Las imágenes del más reciente en vivo hicieron que esas teorías cobraran aún más fuerza y multiplicaron los comentarios en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios debatieron si todo hacía parte de una estrategia de contenido o si realmente existe un vínculo sentimental.

RELACIONADO Melissa Martínez respondió a rumores de romance con Altafulla

Por ahora, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado para aclarar los rumores. Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y mantiene a sus seguidores atentos a cualquier nueva aparición conjunta que permita confirmar o desmentir las especulaciones.