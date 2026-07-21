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Bogotá recibirá a dos leyendas de la cumbia argentina: Pibes Chorros y Supermerk2 cantarán sus éxitos

Pibes Chorros y Supermerk2 cantarán sus grandes éxitos en Bogotá: precios, fecha y demás detalles.

Pibes Chorros y Supermerk2 cantarán sus grandes éxitos en Bogotá
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 21 de 2026
01:45 p. m.
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Bogotá será escenario de un esperado encuentro para los amantes de la cumbia villera. El próximo 31 de julio de 2026, Pibes Chorros y Supermerk2 compartirán escenario en Lourdes Music Hall, en una noche que reunirá dos de las bandas más representativas del género argentino.

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Los grupos, que marcaron a toda una generación con éxitos como Andrea, Qué Calor y La Resaka, regresan para reencontrarse con el público colombiano, que durante más de dos décadas ha mantenido vigente la cumbia villera en el país.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Pibes Chorros ySupermerk2 en Bogotá?

La cita será el viernes 31 de julio de 2026 en Lourdes Music Hall, ubicado en la carrera 13 #64-56, en Bogotá y los seguidores de estas dos bandas podrán adquirir sus entradas en este enlace.

Las puertas del recinto se abrirán a las 8:00 p. m., mientras que el espectáculo comenzará a las 9:00 p. m.. El evento será exclusivo para mayores de 18 años.

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La organización confirmó que la ubicación dentro del recinto dependerá del orden de llegada, según la localidad adquirida.

En cuanto a la boletería, estos son los precios:

  • General: $125.000 (más $20.825 por servicio e impuestos).
  • : $156.000 (más $25.989 por servicio e impuestos).

¿Por qué Pibes Chorros y Supermerk2 son referentes de la cumbia villera?

Hablar de cumbia villera es hablar de dos agrupaciones que marcaron el auge del género en Argentina durante los primeros años del siglo XXI.

Pibes Chorros, nacidos en Berazategui y liderados por Ariel 'El Traidor' Salinas, se consolidaron con canciones que retratan la realidad de los barrios populares mediante letras cargadas de humor, crítica social y experiencias cotidianas.

Por su parte, Supermerk2 surgió en 2002 en Laferrere, provincia de Buenos Aires, bajo el liderazgo de Sergio 'Fideo' Galván y Óscar 'Chanchín' Sotelo. La banda alcanzó reconocimiento internacional gracias a un repertorio que mezcló ritmos bailables con historias inspiradas en la vida de los sectores populares.

Sus integrantes han asegurado en varias oportunidades que fueron el último gran fenómeno internacional de la cumbia villera, convirtiéndose en una referencia obligada para nuevas generaciones del género.

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La presentación en Bogotá reunirá dos estilos que crecieron de forma paralela y que hoy siguen convocando a miles de seguidores en Latinoamérica.

Para los fanáticos colombianos será una oportunidad para revivir canciones que continúan sonando en fiestas, bares y reuniones más de veinte años después de su lanzamiento.

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