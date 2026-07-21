Nicolás Barguil responde a quienes lo vinculan con el Gobierno: "Mi candidatura salió de los acuerdos"

La elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado y la de Nicolás Barguil como presidente de la Cámara de Representantes marcó el inicio de una nueva etapa en el Congreso de la República.

En entrevista con Noticias RCN, el dirigente del Partido Conservador explicó cómo se dio su llegada a la presidencia de la corporación y aseguró que su gestión estará enfocada en ofrecer garantías a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara.

¿Cómo explica Nicolás Barguil su elección como presidente de la Cámara?

Durante la entrevista, Barguil afirmó que su candidatura surgió de los acuerdos alcanzados entre los partidos mayoritarios del Congreso y descartó que su designación haya sido producto de una intervención del nuevo Gobierno.

Luego de que logramos esos acuerdos con los distintos partidos, salimos a hacer el consenso dentro de la bancada. Eso fue lo que pasó, cómo fueron los acuerdos y cómo terminé yo hoy en la presidencia.

¿Qué dijo Nicolás Barguil sobre las garantías para la oposición y el trámite de las reformas?

Consultado sobre el funcionamiento de la Cámara durante la próxima legislatura, Barguil reconoció la importancia de brindar garantías tanto a las mayorías como a los partidos de oposición. En ese sentido, señaló que ofrecer espacios de participación a todas las bancadas permitirá "enviar un mensaje de unidad" en un momento que calificó como necesario para el país.

Frente al trámite de las iniciativas que presente el Gobierno, el presidente de la Cámara manifestó que su responsabilidad será garantizar la discusión de todos los proyectos de ley y reformas.

Precisó que corresponderá a las mayorías definir el sentido de las votaciones, mientras que la presidencia de la corporación deberá asegurar que los debates se desarrollen con garantías para todos los sectores políticos.