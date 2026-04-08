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“A él no le gusta nada”: Lina Tejeiro enfrenta al chef Nicolás y genera polémica en MasterChef

La actriz no se guardó nada y cuestionó los reclamos de los chefs hacia su preparación.

Foto: Canal RCN
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agosto 04 de 2026
08:19 a. m.
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Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia se encuentran atravesando por un punto clave en la competencia ya que algunos han manifestado haberse percatado de cuáles son los participantes más fuertes y aquellos que definitivamente presentan más complicaciones.

Por esto, un nuevo reto de pines de inmunidad en pareja generó todo tipo de comentarios y cuestionamientos ya que varios cocineros se sinceraron y pusieron sus propias reglas dentro de sus estaciones.

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¿Qué pasó entre Lina Tejeiro y el chef Nicolás?

La actriz Lina Tejeiro llegó al reto decidida de no trabajar con aquellos participantes que la pudieran dirigir a un posible delantal negro. Por esto, desde un inicio, la mujer manifestó no tener intenciones de trabajar en compañía de Iván Marín, quien ha manifestado abiertamente tener serios problemas con sus preparaciones.

Sus apreciaciones generaron una división de opiniones entre los demás participantes, quienes expresaron que dichos comentarios podrían afectar directamente la sensibilidad del comediante.

El reto continuó y la mujer finalmente trabajó en compañía de Tavo Bernante con quien preparó un aborrajado al mejor estilo vallecaucano. Sin embargo, al momento de presentar la preparación frente a los tres chefs, las críticas no se hicieron esperar ya que los jueces cuestionaron la autenticidad de su receta.

Pero la mujer salió rápidamente en defensa de su preparación al expresar que los jurados les habrían solicitado un toque de autenticidad que, finalmente, habría sido cuestionado por ellos mismos.

Por supuesto, sus declaraciones generaron gran asombro tanto en las celebridades como en los cocineros, quienes también hicieron comentarios irónicos sobre la actitud que la actriz estaba tomando en aquel instante.

“Qué bueno, pensé que todo iba a ser malo. Ustedes dijeron que podía ser a nuestra manera, entonces no me vengas a enredar porque pides una cosa y luego dices otra. Uno tratando de darles gusto a ustedes (...) que si muy dulce, que si muy suave (...) a él no le gusta nada”, aseguró la actriz.

Ante el tenso momento, la presentadora Claudia Bahamón decidió comer la preparación para afirmar que a ella sí le había gustado el método y el sabor que le dieron al aborrajado presentado.

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Los primeros cachetes de la temporada en MasterChef

Pese a todos los pronósticos, los chefs vivieron un momento bastante agradable al probar una preparación digna del famoso cachete de Rausch. Los ganadores fueron Pautips y Luciano, quienes sorprendieron con un buñuelo exquisito.

Por su parte, el ilustre cocinero explicó el significado real de su cachete ya que este no necesariamente significa que corresponda a un pin de inmunidad.

“Cuando yo le doy un cachete a alguien es mi opinión y es mi opinión sobre algo muy especial, algo muy específico que a mí me impresionó. Muchas veces yo doy un cachete y esa persona y equipo no ganan”, afirmó.

No obstante, Pautips y Luciano terminaron llevándose los pines de inmunidad.

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