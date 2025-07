“Me veo divina”: Lina Tejeiro rompe el silencio y se defiende de las críticas por su físico

Lina Tejeiro es considerada como una de las actrices más reconocidas del país por lo que su amplia experiencia la ha llevado a protagonizar y presentar un número importante de producciones. No obstante, la también empresaria ha sido blanco de críticas por algunos internautas, quienes han señalado aspectos de su físico.

En una nueva oportunidad, la actriz se tomó un espacio, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, para responder algunas de las interrogantes más frecuentes que le hacen sus seguidores. No obstante, la mujer se detuvo para responder a una pregunta sobre la forma con la que toma las críticas que los demás le hacen sobre su cuerpo.

De esta manera, Tejeiro se sinceró al manifestar que algunas personas sentían tener la misma autoridad de un especialista en nutrición. Por esto, reiteró su inquietud con las reacciones que tienen las personas que la critican al ser criticadas.

Así mismo, explicó su tranquilidad con su físico al manifestar que su estilo de vida, alimentación, entre otros factores, la podrán llevar a obtener la figura corporal con la que más se siente cómoda.

A mí el pelo me crece, puedo hacer que me vuelvan a salir los cuadritos, tengo disciplina, entreno juiciosa, como muy bien, entonces eso para mí no es difícil. Me veo divina así como estoy o más flaca, en pijama, sin maquillaje o maquillada, añadió.