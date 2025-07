Así reaccionó Sara Uribe a la publicación de Freddy Guarín con su nueva pareja

Fredy Guarín, exjugador de la Selección Colombia y de clubes como Millonarios y Porto, ha venido a compartir públicamente su proceso de recuperación personal, especialmente tras superar sus problemas con el alcohol.

En medio de este renacer, el futbolista descubrió a sus seguidores al publicar una foto junto a su nueva pareja, la modelo y médica María José Rojas.

La publicación generó revuelo en redes sociales, especialmente por los mensajes que mencionaban a Sara Uribe, expareja de Guarín y madre de su hijo Jacobo.

Y es que ante un comentario que decía “Sara debe estar muriéndose”, la antioqueña no se quedó en silencio y respondió con un mensaje profundo y sereno.

“No fui la destructora de un hogar, fui otra víctima”

Sara Uribe, recordada por ganar Protagonistas de Nuestra Tele 2011, expresó que durante su relación con Guarín también vivió momentos complejos:

“Sí, estuve con un hombre que no sabía lo que quería ni tampoco lo que tenía (…) me hizo creer que su relación estaba rota, y me enamoré profundamente”, dijo.

Agregó que jamás buscó dañar a nadie, y que su experiencia la llevó a crecer emocionalmente y fortalecerse. También habló sobre la crianza de su hijo Jacobo, a quien tuvo con guarín, a quien está educando sola y con amor.

“Criar a Jacobo no es un castigo, es un honor y una fuerza que no todas entienden...”.

Un mensaje de sanación y sororidad

En su respuesta, Sara también defendió a otras mujeres, especialmente madres solteras, y dejó una invitación clara para quienes aún la critican:

“Yo ya sané, ya aprendí, ya crecí. Ojalá tú también”.