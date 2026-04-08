¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz?

El Consejo de Estado suspendió de manera cautelar la resolución 244 que designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz, argumentando que esta no determina el límite temporal del nombramiento, ni precisa las actividades que desarrollaría en el territorio.

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Dicha resolución, emitida en octubre de 2023 por el gobierno, incumpliría los requisitos de la designación, según la demanda allegada al alto tribunal.

De acuerdo con el documento, la designación debía delimitar el periodo de ejecución, indicar cómo se iba a hacer el aporte a la construcción de paz y definir el territorio en el que Mancuso desempeñaría su labor.

Cabe recordar que, durante los últimos meses, incluso la JEP señaló que el exjefe paramilitar estaba ayudando a encontrar las fosas comunes en donde fueron sepultadas varias de las víctimas del conflicto.

Falta de información sobre las labores de Mancuso

Asimismo, el Consejo de Estado cuestionó que nunca se haya entregado información suficiente sobre la contribución a la paz y el diseño de los procesos para el desarme colectivo de grupos territoriales en el país.

Esto quiere decir que, para los magistrados del tribunal, no se especificó cuál iba a ser el papel de Mancuso en el proceso para el desarme de grupos armados en el país.

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Pese a que se acercaba el año de cumplir su gestoría de paz, el Consejo de Estado decidió poner freno provisional a la medida.

Con esto, el futuro jurídico de Mancuso queda en riesgo pues, a pesar de recuperar su libertad tras pagar parte de su pena en Estados Unidos, sigue sin estar claro su papel al interior de la Justicia Especial para la Paz.

Mancuso como gestor de paz

La designación de Mancuso como gestor de paz se remonta a julio de 2023, mediante la resolución 244 del gobierno Petro.

En ese entonces, el exjefe de las AUC se encontraba recluido en Estados Unidos en donde cumplía una condena desde 2008 por múltiples delitos, luego de ser extraditado como parte del proceso de desarme de los paramilitares durante el gobierno Uribe.

Meses más tarde, en febrero de 2024, Mancuso regresó a Colombia tras más de 15 años, pidiendo pista ante la JEP en varias ocasiones y retando la justicia colombiana a pesar de sus antecedentes.