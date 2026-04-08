Se disparó la venta de motos en Colombia: vea los cinco modelos que arrasaron en julio

El mercado de motocicletas en Colombia sigue acelerando. Durante julio de 2026, el país alcanzó la cifra más alta de ventas en lo que va del año, consolidando una tendencia positiva para un sector que continúa ganando protagonismo como alternativa de movilidad y trabajo.

RELACIONADO Cárcel para la mujer de la moto y los otros cuatro señalados por el crimen de Camila Potosí y su bebé

De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, en julio se matricularon 131.936 motos nuevas ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). La cifra representa un crecimiento del 17,59 % frente al mismo mes de 2025 y un aumento del 22,83 % respecto a junio de este año.

RELACIONADO Revelan cuánto les pagaría la mujer de la moto a los asesinos de Camila Potosí para sacarle a su bebé

El buen desempeño también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y julio de 2026 se registraron 787.182 motocicletas nuevas, es decir, 184.876 unidades más que en el mismo periodo de 2025, equivalente a un crecimiento del 30,69 %.

Las marcas de motos más vendidas en Colombia durante julio de 2026

El informe muestra que las motocicletas de 101 cc a 125 cc siguen siendo las favoritas de los colombianos, con una participación del 47 % del mercado. En segundo lugar aparecen las motos entre 151 cc y 200 cc, que representaron el 28,26 % de las matrículas.

En cuanto a fabricantes, Bajaj mantuvo el liderazgo del mercado, seguida muy de cerca por Suzuki y AKT.

Las cinco marcas con más motos registradas en julio fueron:

Bajaj: 21.898 unidades (16,60 % del mercado).

Suzuki: 21.257 unidades (16,11 %).

AKT: 20.826 unidades (15,78 %).

Honda: 18.865 unidades.

Yamaha: 15.723 unidades.

Aunque Bajaj lideró en volumen de ventas, Honda fue la marca con el mayor crecimiento dentro del Top 8, al aumentar 31,42 % frente a julio de 2025. Le siguieron TVS, con un incremento del 26,63 %, y Bajaj, con 25,41 %.

Los modelos de motos más vendidos en julio

El listado de las motocicletas con mayor número de matrículas estuvo encabezado por modelos de bajo y mediano cilindraje, que siguen siendo los preferidos por los compradores.

Los cinco modelos más vendidos fueron:

AK125NKD EIII (AKT): 9.045 unidades.

XR190L 2.0 (Honda): 5.101 unidades.

CT100 ES Spoke (Bajaj): 4.649 unidades.

DR150 ABS (Suzuki): 4.584 unidades.

GPD155-A (NMAX155) de Yamaha: 4.353 unidades.

El informe también destacó el crecimiento de otras marcas en el mercado. Vento registró el mayor aumento porcentual con 413,11 %, seguida por Bera (89,92 %) y Royal Enfield (33,33 %), reflejando un panorama favorable para la industria de motocicletas en Colombia durante 2026.