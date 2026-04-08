CANAL RCN
Deportes

¿Quién es Diego Serna, el exfutbolista capturado en Miami?

El pasado futbolístico de Diego Serna, detenido en Miami. ¿Quién es y en qué clubes jugó?

quien-es-diego-serna-futbolista-capturado-miami
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
07:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El exfutbolista colombiano Diego Serna fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Miami tras ser señalado de ingresar cerca de 9.000 pastillas de hidrocodona a Estados Unidos.

El exdelantero, recordado por su paso por la MLS y el fútbol colombiano, quedó en libertad bajo fianza y enfrentará un proceso judicial que continúa este mes.

¿Quién es Diego Serna, el exfutbolista capturado en Miami?

Diego Serna, nacido en Medellín y de 52 años, construyó gran parte de su carrera deportiva en la Major League Soccer (MLS), donde dejó una huella importante con el desaparecido Miami Fusion, equipo del que todavía es el máximo goleador histórico.

Exfutbolista colombiano fue arrestado en Miami: la acusan de ingresar casi 9.000 pastillas a EE.UU.
RELACIONADO

Exfutbolista colombiano fue arrestado en Miami: la acusan de ingresar casi 9.000 pastillas a EE.UU.

El delantero inició su trayectoria profesional en Colombia con Cortuluá e Independiente Medellín, antes de dar el salto al fútbol estadounidense en 1998.

Durante su paso por la MLS también vistió las camisetas de New York/New Jersey MetroStars, New England Revolution, Los Angeles Galaxy y Colorado Rapids.

Además, defendió los colores de Atlético Nacional, Once Caldas y Deportes Quindío, así como de clubes en Ecuador, Brasil y otras ligas del continente. Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2001, cuando fue incluido en el Once Ideal de la MLS gracias a su rendimiento con Miami Fusion.

¿Qué pasó con Diego Serna en Estados Unidos?

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Serna a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, luego de encontrar en su equipaje siete frascos con aproximadamente 9.000 pastillas de hidrocodona, un opioide cuyo tráfico está estrictamente regulado en ese país.

Según los documentos judiciales, la captura fue posible después de una alerta emitida por autoridades colombianas, que informaron previamente sobre el cargamento que presuntamente transportaba el exfutbolista.

Preocupación por David Ospina en Atlante: revelan la lesión que podría obligarlo al retiro
RELACIONADO

Preocupación por David Ospina en Atlante: revelan la lesión que podría obligarlo al retiro

Tras ser interceptado, Serna aceptó colaborar con los investigadores y manifestó que una persona conocida le habría financiado el viaje a cambio de trasladar las sustancias hasta territorio estadounidense. Esa cooperación hace parte de la investigación que adelantan las autoridades federales.

¿Cuál es la situación judicial del exjugador?

Después de comparecer ante un tribunal federal, Diego Serna recuperó la libertad tras consignar una fianza de 100.000 dólares. Sin embargo, el proceso continúa y deberá regresar a la corte el 20 de agosto, fecha programada para la audiencia formal de lectura de cargos.

Jáminton Campaz estaría cerca de cambiar de equipo tras su actuación en el Mundial: hay oferta
RELACIONADO

Jáminton Campaz estaría cerca de cambiar de equipo tras su actuación en el Mundial: hay oferta

El caso ha generado impacto tanto en Colombia como en Estados Unidos debido al reconocimiento que alcanzó Serna durante su carrera profesional y por la gravedad de los delitos relacionados con el tráfico de opioides, una problemática que sigue siendo una prioridad para las autoridades estadounidenses.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Preocupación por David Ospina en Atlante: revelan la lesión que podría obligarlo al retiro

Liga BetPlay

Así quedó la tabla del descenso del fútbol colombiano tras partido del Cúcuta

Mercado de Fichajes

Jáminton Campaz estaría cerca de cambiar de equipo tras su actuación en el Mundial: hay oferta

Otras Noticias

Ejército Nacional

Ejército identifica a alias Lalo, cabecilla y miembro de mesa de paz, entre abatidos en combates en Cauca

En la misma operación fueron abatidos otros dos integrantes, entre ellos alias Carlitos, presunto hijo de Lalo, con ocho años de trayectoria en la estructura.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 4 de agosto de 2026

Este martes 4 de agosto, convendrá evitar respuestas impulsivas, descansar mejor y no asumir responsabilidades ajenas.

España

VIDEO | Desgarradora súplica de un niño migrante en Ceuta, España, para que no lo devuelvan a su país

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Trabajo inspeccionará hogares con empleadas domésticas: requisitos, controles y sanciones

Invima

Invima prohíbe venta de vapeador en Colombia: es ilegal y un riesgo para la salud