El exfutbolista colombiano Diego Serna fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Miami tras ser señalado de ingresar cerca de 9.000 pastillas de hidrocodona a Estados Unidos.

El exdelantero, recordado por su paso por la MLS y el fútbol colombiano, quedó en libertad bajo fianza y enfrentará un proceso judicial que continúa este mes.

¿Quién es Diego Serna, el exfutbolista capturado en Miami?

Diego Serna, nacido en Medellín y de 52 años, construyó gran parte de su carrera deportiva en la Major League Soccer (MLS), donde dejó una huella importante con el desaparecido Miami Fusion, equipo del que todavía es el máximo goleador histórico.

El delantero inició su trayectoria profesional en Colombia con Cortuluá e Independiente Medellín, antes de dar el salto al fútbol estadounidense en 1998.

Durante su paso por la MLS también vistió las camisetas de New York/New Jersey MetroStars, New England Revolution, Los Angeles Galaxy y Colorado Rapids.

Además, defendió los colores de Atlético Nacional, Once Caldas y Deportes Quindío, así como de clubes en Ecuador, Brasil y otras ligas del continente. Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2001, cuando fue incluido en el Once Ideal de la MLS gracias a su rendimiento con Miami Fusion.

¿Qué pasó con Diego Serna en Estados Unidos?

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Serna a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, luego de encontrar en su equipaje siete frascos con aproximadamente 9.000 pastillas de hidrocodona, un opioide cuyo tráfico está estrictamente regulado en ese país.

Según los documentos judiciales, la captura fue posible después de una alerta emitida por autoridades colombianas, que informaron previamente sobre el cargamento que presuntamente transportaba el exfutbolista.

Tras ser interceptado, Serna aceptó colaborar con los investigadores y manifestó que una persona conocida le habría financiado el viaje a cambio de trasladar las sustancias hasta territorio estadounidense. Esa cooperación hace parte de la investigación que adelantan las autoridades federales.

¿Cuál es la situación judicial del exjugador?

Después de comparecer ante un tribunal federal, Diego Serna recuperó la libertad tras consignar una fianza de 100.000 dólares. Sin embargo, el proceso continúa y deberá regresar a la corte el 20 de agosto, fecha programada para la audiencia formal de lectura de cargos.

El caso ha generado impacto tanto en Colombia como en Estados Unidos debido al reconocimiento que alcanzó Serna durante su carrera profesional y por la gravedad de los delitos relacionados con el tráfico de opioides, una problemática que sigue siendo una prioridad para las autoridades estadounidenses.