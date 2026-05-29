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LINK OFICIAL para ver EN VIVO la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026

¡El ganador de los 400 millones de pesos se conocerá en la noche de este 29 de mayo!

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
03:55 p. m.
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La Casa de los Famosos Colombia 2026 llegará a su fin en la noche de este 29 de mayo.

Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe, que son los cuatro finalistas, ya realizaron sus campañas y están listos para conocer el veredicto.

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Después de 138 días de competencia, uno de los habitantes tendrá el privilegio de apagar todas las luces de 'la casa más famosa de Colombia' y, además, obtener 400 millones de pesos.

Además, desde las 8:00 de la noche, como ya es habitual, los televidentes podrán conectarse con cada una de las emociones del último capítulo de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Este es el LINK OFICIAL para ver EN VIVO la final de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Como sucedió a lo largo de la tercera temporada, los seguidores de La Casa de los Famosos Colombia 2026 podrán seguir las transmisiones a través de la App y la señal principal del Canal RCN.

Por eso, en caso de que usted no se encuentre en su casa, puede ingresar al siguiente enlace, realizar el registro correspondiente y ver sin interrupciones el capítulo final de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

¿Quién será el ganador de esta tercera temporada? Descúbralo en la noche de este 29 de mayo, después de la emisión de Noticias RCN de las 7:00 de la noche.

¿Quiénes han sido los ganadores de las primeras temporadas de La Casa de los Famosos Colombia?

En su primera edición, La Casa de los Famosos Colombia tuvo como ganadora a Karen Sevillano que, posteriormente, siguió participando en el formato siendo presentadora en el 'After' e, incluso, ingresando a ser 'juez'.

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Además, el famoso que se quedó con la victoria en la segunda temporada fue Andrés Altafulla, que también reingresó por unos días en la presente edición y protagonizó un par de besos con Yuli Ruiz.

 

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