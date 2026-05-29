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A petición del público: este fue el último congelado en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes vivieron una gala llena de sorpresas, sentimientos y visitas inesperadas.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
09:31 a. m.
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Los cuatro finalistas de La Casa de los Famosos Colombia 2026 vivieron una jornada llena de reencuentros especiales ya que no solo contaron con la visita de sus seres queridos, sino también con la llegada de varios exjugadores que volvieron al recinto para apoyarlos.

Sin embargo, los internautas se percataron de que dentro de dicho grupo no se encontraba la totalidad de los participantes por lo que el ‘Jefe’ decidió complacer tanto a la audiencia como a los jugadores que echaron de menos a las dos celebridades.

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¿Cuál fue el último congelado de La Casa de los Famosos?

En medio de la más reciente gala, todos los participantes tuvieron la oportunidad de vivir el que fue el último congelado de la temporada. Por esto, los lentes de la casa enfocaron rápidamente a los famosos Jay Torres y Juan Palau, quienes ingresaron juntos al recinto para sorprender a todos los presentes.

Por supuesto, la emoción no se hizo esperar ya que los dos cantantes improvisaron diferentes rimas en torno a la situación dentro del programa al exaltar las actitudes que llevaron a que Juanda, Valentino, Alejandro y Tebi se convirtieran en los últimos habitantes.

Las reacciones llegaron de inmediato ya que Valentino manifestó su nostalgia al ver salir a los que consideró los dos participantes “más guapos” de toda la temporada. Así mismo, su interacción generó algunas incomodidades ya que ambos sostuvieron enfrentamientos con otros famosos como Alexa y Alejandro.

¿Cuándo será el último capítulo de La Casa de los Famosos?

Los participantes vivirán el último día en la casa este viernes 29 de mayo. La gran final será este mismo día durante la gala que dará inicio a las 8:00 a.m. y será transmitida por la señal abierta del Canal RCN y su respectiva app.

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Despedida de la tercera temporada

Carla Giraldo y Marcelo Cezán despidieron la temporada con una última fiesta en la que todos los presentes compartieron, brindaron y dedicaron emotivas palabras en agradecimiento por la tercera edición que inició desde enero.

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