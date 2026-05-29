🔴PSG vs. Arsenal, final de la Champions League: horario especial y canal para ver EN VIVO

La temporada europea llegará a su punto culminante este sábado 30 de mayo con la disputa de la gran final de la UEFA Champions League 2026. En Budapest, dos proyectos ambiciosos del fútbol continental buscarán tocar la gloria: Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentarán en el partido más importante del calendario europeo.

El duelo reunirá a dos equipos que atravesaron una exigente ruta hasta el encuentro definitivo y que ahora tendrán la oportunidad de cerrar el año con el trofeo más prestigioso a nivel de clubes en Europa.

Además del atractivo deportivo, la final tendrá un detalle particular para los aficionados colombianos. A diferencia de lo habitual en ediciones anteriores, el compromiso no se jugará en el tradicional horario de la tarde europea con transmisión sobre las 2:00 p.m. en Colombia. Esta vez, el balón comenzará a rodar desde las 11:00 a.m.

El compromiso podrá verse en territorio colombiano a través de ESPN y la plataforma Disney+.

¿Por qué cambió el horario de la final de la Champions?

Durante años, los seguidores del torneo se acostumbraron a seguir la final en horario vespertino europeo, lo que normalmente representaba una transmisión en horas de la tarde para América Latina.

Sin embargo, la programación de esta edición presenta una modificación importante. La sede en Budapest y la organización logística del evento llevaron a un ajuste en la agenda del partido, razón por la cual el encuentro tendrá un horario diferente al acostumbrado para la audiencia colombiana.

Ese cambio convierte la final en un evento de media mañana para millones de aficionados en el país, quienes deberán reorganizar rutinas para seguir uno de los encuentros más esperados del año futbolístico.

La expectativa es alta no solo por el título en juego, sino por el choque de estilos, figuras y entrenadores que tendrá lugar sobre el césped.

¿Luis Enrique o Mikel Arteta: quién levantará la Champions?

Uno de los grandes focos de atención estará en los banquillos. Luis Enrique y Mikel Arteta protagonizarán un duelo táctico entre dos entrenadores con ideas marcadas, presión alta, intención ofensiva y capacidad para transformar la identidad de sus equipos.

PSG llega con el objetivo de consolidar un proyecto que ha perseguido durante años el máximo trofeo europeo. Arsenal, por su parte, intentará confirmar el crecimiento de una generación que ha logrado devolver al club inglés a la conversación de élite continental.

Más allá de nombres, presupuestos o trayectorias, la final promete intensidad, ritmo alto y un escenario donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Budapest será el escenario de una batalla futbolística que paralizará al continente y que definirá quién cierra la temporada 2026 como nuevo campeón de Europa.

Hora y canal para ver PSG vs. Arsenal en Colombia