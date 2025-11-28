CANAL RCN
Tendencias Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Karol G estrena 'La Premiere', el detrás de cámaras de su álbum ‘Tropicoqueta’

Karol G invita a todas las personas a encender sus televisores y unirse a este gran lanzamiento mundial.

Premiere de Karol G
Fotos redes sociales @Karolg

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
08:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Karol G vuelve a sorprender a sus seguidores. En esta ocasión, el artista anunció oficialmente el lanzamiento de su estreno relacionado con “Tropicoqueta”.

Anuel AA reaparece en medio de los rumores de ruptura de Feid y Karol G
RELACIONADO

Anuel AA reaparece en medio de los rumores de ruptura de Feid y Karol G

Así es el nuevo lanzamiento de Karol G

A través de sus redes sociales, la cantante antioqueña reveló que lleva más de un año trabajando en este proyecto, el cual documenta todo el proceso creativo detrás de su álbum "Tropicoqueta".

En el adelanto compartido, se pueden ver escenas exclusivas del detrás de cámaras de varios videos oficiales, entre ellos el de “Papasito”, además de imágenes inéditas de producciones que aún no han sido estrenadas.

Pa' seguir adelante, decidí mirar atrás… volver a lo que me dio identidad, a lo que me formó, a lo que me enseñó a sentir así bonito; volver a los sonidos que me hicieron y todavía me hacen sonreír, expresó Karol G.

 

Karol G lanza 'Única', su nueva canción que despierta sospechas sobre su ruptura con Feid
RELACIONADO

Karol G lanza 'Única', su nueva canción que despierta sospechas sobre su ruptura con Feid

¿Cuándo será el estreno de Karol G?

El estreno se estrenará este 7 de diciembre en las pantallas del Canal RCN. Será un especial de televisión sin precedentes, con transmisión simultánea en importantes cadenas alrededor del mundo. Los fanáticos podrán disfrutar de imágenes exclusivas, testimonios y detalles íntimos de la creación del álbum.

La Premiere nace de un sueño personal, volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al televisor como en los viejos tiempos. Este 7 de diciembre un continente entero, y hasta países de otros continentes, se reunirán a la misma hora para ver este especial en el canal local de su propio país, compartiendo la artista.

Con este anuncio, Karol G invita a todas las personas a encender sus televisores y unirse a este gran lanzamiento mundial.

Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. Muchos compartieron su emoción y celebraron la llegada de este nuevo especial de la cantante "Karol lo tuyo siempre ha sido más que la música"; "Ese día me voy a poner mamacita"; "She is back", "Tú música es mágia en el corazón, que mejor fecha de diciembre para tener esa unión hermosa", fueron algunos comentarios de internautas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Karol G

‘La Premiere’ de Karol G llega al Canal RCN: fecha y hora de la transmisión global

Artistas

The Mills, la banda colombiana que logró doble sold out en España y cierra con éxito su gira internacional 2025

Viral

Westcol sorprende al anunciar su propio reality show: ¿quiénes participarán?

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 28 de noviembre

Resultados del Super Astro Luna del 28 de noviembre de 2025: revisa aquí el número y el signo ganador del último sorteo y verifica si eres uno de los afortunados.

Aerocivil

Esto es lo que debe hacer si le cancelan su vuelo por inmovilización de aviones A320

El más reciente reporte indica que las cancelaciones de vuelos de estos tipos de aviones irán hasta el 8 de diciembre.

Independiente Santa Fe

Pablo Repetto ya trabaja en Santa Fe: estos son los primeros fichajes que pediría para 2026

Estados Unidos

Afgano que mató a una Guardia Nacional y dejó a otra gravemente herido podría enfrentarse a pena de muerte

Cuidado personal

Expertos revelan los riesgos sobre el exceso de entrenamiento: ¿cuáles son las señales de advertencia?