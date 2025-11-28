Karol G estrena 'La Premiere', el detrás de cámaras de su álbum ‘Tropicoqueta’

Karol G vuelve a sorprender a sus seguidores. En esta ocasión, el artista anunció oficialmente el lanzamiento de su estreno relacionado con “Tropicoqueta”.

Así es el nuevo lanzamiento de Karol G

A través de sus redes sociales, la cantante antioqueña reveló que lleva más de un año trabajando en este proyecto, el cual documenta todo el proceso creativo detrás de su álbum "Tropicoqueta".

En el adelanto compartido, se pueden ver escenas exclusivas del detrás de cámaras de varios videos oficiales, entre ellos el de “Papasito”, además de imágenes inéditas de producciones que aún no han sido estrenadas.

Pa' seguir adelante, decidí mirar atrás… volver a lo que me dio identidad, a lo que me formó, a lo que me enseñó a sentir así bonito; volver a los sonidos que me hicieron y todavía me hacen sonreír, expresó Karol G.

¿Cuándo será el estreno de Karol G?

El estreno se estrenará este 7 de diciembre en las pantallas del Canal RCN. Será un especial de televisión sin precedentes, con transmisión simultánea en importantes cadenas alrededor del mundo. Los fanáticos podrán disfrutar de imágenes exclusivas, testimonios y detalles íntimos de la creación del álbum.

La Premiere nace de un sueño personal, volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al televisor como en los viejos tiempos. Este 7 de diciembre un continente entero, y hasta países de otros continentes, se reunirán a la misma hora para ver este especial en el canal local de su propio país, compartiendo la artista.

Con este anuncio, Karol G invita a todas las personas a encender sus televisores y unirse a este gran lanzamiento mundial.

Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. Muchos compartieron su emoción y celebraron la llegada de este nuevo especial de la cantante "Karol lo tuyo siempre ha sido más que la música"; "Ese día me voy a poner mamacita"; "She is back", "Tú música es mágia en el corazón, que mejor fecha de diciembre para tener esa unión hermosa", fueron algunos comentarios de internautas.