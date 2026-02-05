Teófilo Gutiérrez se estrenó como cantante: el ídolo de Junior sorprendió al ritmo de la champeta

Teófilo Gutiérrez, quien a sus 40 años sigue destacando con Junior de Barranquilla, ahora sorprendió a propios y extraños tras debutar en una industria totalmente ajena al fútbol: se estrenó como cantante de champeta.

El ídolo juniorista aparece con la camiseta del 'Tiburón' en medio del videoclip del tema que canta junto a los artistas El K-po & El Berry, donde solamente tiene algunas líneas dentro del tema que resalta principalmente por su ritmo, típico de este género musical.

La canción de Teófilo Gutiérrez

Se llama 'La Mochila Azul' y el futbolista tiene pocas intervenciones, pero tiene un aporte importante, pues se hace mención a "el perfume", apodo que tiene en el fútbol colombiano por una frase suya que transcendió.

En el video, los protagonistas se pasan la mochila entre sí, indicando que tiene algo que a todos les interesa, pero con un tono satírico. Este tema ha dado de qué hablar en sus redes sociales a pocas horas de su estreno.

Teófilo Gutiérrez suma la música a su repertorio

Además del fútbol, Teófilo Gutiérrez ha mostrado que se mueve por diferentes sectores. En su momento, el delantero comenzó a explorar en el mundo de los negocios tras sacar su perfume propio, aprovechando la popularidad que tiene su apodo.

Ahora sumó el tema de la música, que habrá que ver si seguirá siendo algo recurrente en su vida o si solamente fue una colaboración momentánea. Eso sí, todo esto lo suma a su vida familiar, criando a sus hijos que ya son adolescentes.