LIT Summit 2025 en Bogotá: el evento que redefine el liderazgo humano en la era de la IA

En un mundo donde la inteligencia artificial avanza con velocidad imparable, una nueva revolución emerge desde lo más profundo del ser humano.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
12:00 p. m.
LIT Summit 2025, que se realizará en Bogotá los días 24 y 25 de octubre, reunirá a más de 40 líderes internacionales que compartirán una idea poderosa: el futuro del liderazgo no está en los algoritmos, sino en la autenticidad, la empatía y la inteligencia emocional.

Un encuentro que pone a los humanos en el centro de la revolución

Bogotá será el escenario de un evento internacional que busca replantear las bases del liderazgo en tiempos dominados por la automatización. LIT Summit 2025 propone una reflexión profunda sobre lo que significa ser líder en la era de la inteligencia artificial, convocando a pensadores, ejecutivos y creadores de cambio que coinciden en un mensaje: la verdadera revolución no es tecnológica, es humana.

Carolina Angarita, exdirectora de Google y Discovery en Colombia, cofundadora del movimiento LIT y una de las voceras del evento, explica que el propósito del encuentro es inspirar una transformación interior.

En la era de la automatización, la nueva ventaja no es técnica. Es emocional, espiritual, humana. El LIT Summit es un espacio para redefinir el liderazgo desde adentro

Un nuevo tipo de inteligencia para un nuevo tiempo

Frente al auge de la inteligencia artificial, el LIT Summit plantea una visión disruptiva: desarrollar una inteligencia con propósito, basada en la conexión emocional y la claridad interior. Según Betlem Gomila, PhD y ex coach del FC Barcelona, liderar hoy exige un cambio radical:

El poder está en la capacidad de decidir desde lo que genera paz y bienestar al ser humano.

Esta nueva forma de liderazgo busca que las organizaciones pasen del rendimiento a la conciencia, del control a la empatía, y de la competencia al propósito compartido.

Voces globales para encender la revolución interior

El LIT Summit reunirá a más de 40 speakers internacionales de alto impacto, entre ellos:

  • Carolina Millán (Chile): coach en marketing digital, presentará “De cero a millones, liderando desde el alma”.
  • Mikel Lizarralde (España): psicólogo y autor bestseller, ofrecerá una charla sobre autenticidad y propósito.
  • Paolo Miscia (Italia): experto en IA, destacará cómo “la tecnología debe potenciar lo humano, no reemplazarlo”.
  • Claudia Palacios (Colombia): periodista y escritora, reflexionará sobre los retos de la masculinidad en su conferencia “¿Los hombres de hoy están listos para las mujeres del mañana?”.
  • María Carolina Hoyos (Colombia): presentará “El mapa secreto de la vida”, una charla sobre resiliencia y sentido.
  • Giovanni Stella (Italia-Colombia): compartirá su experiencia en liderazgo consciente con “Cómo utilizar la inteligencia artificial para tu propósito de vida”.
  • Marta Castellanos (Colombia): abordará “El humanismo digital”, una visión educativa sobre la convergencia entre tecnología y empatía.

LIT Summit 2025: dos días para reconectar con lo esencial

Más que un evento, LIT Summit se define como una experiencia transformadora. Durante dos días, líderes, ejecutivos y emprendedores podrán hacer una pausa intencional para reconectar con su propósito, soltar cargas y descubrir un nuevo sentido de éxito.

En un mundo donde los algoritmos lo resuelven casi todo, la única ventaja competitiva real será la capacidad de ser auténticamente humano

Enfatiza Angarita.

El encuentro se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre de 2025 en el Teatro Panorama de Bogotá. Las entradas y la agenda completa están disponibles en www.litsummit.co.

Potente, real y urgente: una revolución desde adentro

El LIT Summit llega como una respuesta al agotamiento y la desconexión de la era digital. Su propuesta no busca enseñar a competir con las máquinas, sino a recordar lo que ninguna inteligencia artificial podrá imitar: la empatía, la vulnerabilidad y la conexión humana.

En tiempos de cambio, LIT Summit 2025 se presenta como un llamado a encender la revolución más poderosa de todas: la que ocurre dentro de cada persona.

