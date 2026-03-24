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¿Se queda en Bogotá en Semana Santa? Estos planes pueden salirle más baratos

Si se queda en Bogotá en Semana Santa, hay planes económicos para disfrutar en familia. Conozca opciones como parques, actividades y experiencias sin gastar de más en la ciudad.

¿Se queda en Bogotá en Semana Santa? Estos planes pueden salirle más baratos
Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
08:16 p. m.
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Lejos de perder movimiento durante Semana Santa, Bogotá se mantiene como un punto clave para el turismo y el entretenimiento. Aunque muchos aprovechan estos días para viajar fuera de la ciudad, la capital sigue recibiendo visitantes y ofreciendo múltiples alternativas para quienes deciden quedarse.

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Para 2026, el Observatorio de Turismo de Bogotá proyecta la llegada de cerca de 220.000 turistas, una cifra que refleja el dinamismo de la ciudad incluso en temporada alta. Esto demuestra que, además de ser un punto de salida, Bogotá también se consolida como destino.

Al mismo tiempo, miles de bogotanos optan por no viajar, ya sea por costos, tiempo o simplemente por preferir planes más tranquilos. Esta realidad ha fortalecido la oferta de actividades locales, pensadas para disfrutar en familia sin necesidad de grandes desplazamientos.

Planes en Bogotá para Semana Santa sin gastar de más

Entre las opciones más buscadas están los planes urbanos, que combinan entretenimiento, cercanía y costos más accesibles. Lugares como Salitre Mágico se han convertido en referentes para quienes buscan diversión sin salir de la ciudad.

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El parque ofrece experiencias para todas las edades, destacándose atracciones como Drako, una de las montañas rusas más rápidas y altas del país. Para muchas familias, este tipo de espacios permite aprovechar el tiempo libre sin incurrir en gastos elevados de viajes.

Además, la posibilidad de encontrar promociones o entradas más económicas durante la temporada hace que estos planes resulten aún más atractivos.

Bogotá, una ciudad activa en temporada de descanso
La alta afluencia de visitantes y la participación de residentes reflejan una ciudad que no se detiene. Por el contrario, Bogotá ofrece escenarios para compartir, descansar y desconectarse de la rutina.

“La Semana Santa es una temporada en la que muchas familias permanecen en la ciudad o reciben visitantes, y en Salitre Mágico queremos ser ese plan ideal para disfrutar juntos”, señaló Diana Zambrano, subdirectora de Marketing del parque.

Así, la capital demuestra que también puede ser protagonista en Semana Santa, con opciones para todos los gustos y presupuestos.

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