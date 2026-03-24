Brent se desploma 6% tras plan de paz de Trump con Irán

El precio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero mundial, cayó casi un 6% este miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán.

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Hacia las 02H10 GMT, el Brent del mar del Norte bajaba un 6,3% hasta 97,90 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, cedía un 5,2% hasta situarse en 87,52 dólares.

Bolsas asiáticas reaccionan con optimismo

En contraste con la caída del crudo, los mercados asiáticos operaron en terreno positivo. El índice Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur subieron cerca de 3%, mientras que las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington y Taipéi también registraron avances.

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“Los mercados han revisado provisionalmente sus expectativas, apostando por una mayor probabilidad de desescalada”, analizó Chris Weston de la firma Pepperstone.

Señales de distensión en el estrecho de Ormuz

El anuncio de Trump se produjo tras asegurar que Teherán y Washington negocian para poner fin a la guerra. Irán, por su parte, declaró que permitirá el paso de buques petroleros “no hostiles” por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para los hidrocarburos mundiales.

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La caída del petróleo este miércoles se produjo después de un repunte en la jornada anterior, cuando los operadores se mostraban cautelosos ante la posibilidad de un acuerdo de paz.