Murió importante y querido actor: así se confirmó

En Polonia hay un profundo luto debido a que murió un importante actor.

Paweł Tucholski, que se destacó actuando en la televisión, el teatro, los musicales y el cine, murió el 30 de octubre de 2026, a sus 57 años.

Tucholski nació el 6 de febrero de 1969 en Żnin, Polonia, y se formó en la Escuela Superior Estatal de Teatro de Varsovia.

En cine, este actor estuvo en producciones como 'La última acción', 'Ama y baila' y 'Jóvenes lobos'. Además, participó en el doblaje de las versiones polacas de 'Aladdín' y 'El rey león'.

La productora Broadway w Polsce lamentó la muerte de Paweł Tucholski, el importante actor de Polonia

En un sentido post en redes sociales, la productora Broadway w Polsce se solidarizó con los seres queridos de Paweł Tucholski y exaltó su trayectoria.

"Paweł Tucholski ha fallecido. Para muchos, fue un actor excepcional, un artista con una sensibilidad extraordinaria y una voz única, cuyas interpretaciones en el escenario, frente a la cámara y detrás del micrófono permanecerán con nosotros para siempre. Pero, para nosotros, sobre todo, fue un compañero maravilloso con quien disfrutamos enormemente trabajando juntos", afirmaron.

"Gracias por el tiempo que compartimos, por todos los encuentros y por las emociones que nos brindaste. Te echaremos de menos. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y amigos", añadieron.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Paweł Tucholski, el actor de Polonia

Apenas se confirmó el fallecimiento de Paweł Tucholski, sus seguidores redactaron múltiples mensajes de luto en las redes sociales.

"El 2026 se está convirtiendo en un año oscuro", "que en paz descanse", "gracias por el trabajo en 'Aladdín' y 'El rey león'", "nos dejó una leyenda", "no lo puedo creer", "todavía era muy joven", "qué dolor", "no lo olvidaremos" y "tengo el corazón roto", han sido algunas de las reacciones.