MinHacienda desmiente que personas con salarios de 3,1 millones en adelante deban declarar renta con la ley de rescate

Tras radicar la ley de ajuste fiscal, denominada Ley de Rescate, ante el Congreso de la República el pasado jueves 29 de octubre, el Ministerio de Hacienda y el jefe de la cartera, Miguel Gómez, abordaron las inquietudes que han surgido en torno a la declaración de renta y cómo funcionará de aprobarse la norma.

“No es cierto que la Ley Rescate establezca renta a personas con salarios de 3,1 millones. La ley no cambia las reglas para declarar. El pago efectivo empieza con ingresos de cerca de $5 millones al mes, y con tarifas muy bajas”, indicó el ministro Gómez, desmintiendo parte de la información que ha estado circulando sobre el tema, desde que se conoció el documento.

3,1 millones son base gravable luego de deducciones:

Antes que de que el ministro se refiriera al tema, el ministerio explicó cómo funcionará la declaración de renta y el pago de renta, si llega a aprobarse la Ley de Rescate del Gobierno de la Espriella:

“Es falso que personas con salario de $3,1 millones pasen a declarar o pagar renta. La Ley de Rescate no cambia las reglas para declarar. Los $3,1 millones son base gravable luego de deducciones, no el salario. El pago efectivo empieza con ingresos de $5 millones mes, y a tarifas muy bajas”.

Actualmente, la declaración de renta se limita a los trabajadores que perciben ingresos anuales superiores a los 69,7 millones de pesos; lo que equivale a unos 5,8 millones cada mes.

RELACIONADO Ley de rescate fiscal fue radicada en el Congreso de la República

Modificaciones que plantea la ley de rescate y podrían impactar el bolsillo de los colombianos:

La ley de rescate plantea medidas adicionales para generar recursos que permitan atender las obligaciones económicas del país y enfrentar el endeudamiento.

Productos que no tenían IVA o tenían un IVA del 5% pasarían a uno del 19%, entre ellos, los licores, cigarrillos electrónicos, vehículos eléctricos, planes de medicina prepagada, el café, el azúcar y las compras de menos de 200 dólares en plataformas en línea, como Shein, Amazon y Temu.