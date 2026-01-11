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MinHacienda desmiente que personas con salarios de 3,1 millones en adelante deban declarar renta con la ley de rescate

De momento, solo personas con ingresos anuales superiores a los 69,7 millones de pesos deben declarar renta.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

noviembre 01 de 2026
01:35 p. m.
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Tras radicar la ley de ajuste fiscal, denominada Ley de Rescate, ante el Congreso de la República el pasado jueves 29 de octubre, el Ministerio de Hacienda y el jefe de la cartera, Miguel Gómez, abordaron las inquietudes que han surgido en torno a la declaración de renta y cómo funcionará de aprobarse la norma.

“No es cierto que la Ley Rescate establezca renta a personas con salarios de 3,1 millones. La ley no cambia las reglas para declarar. El pago efectivo empieza con ingresos de cerca de $5 millones al mes, y con tarifas muy bajas”, indicó el ministro Gómez, desmintiendo parte de la información que ha estado circulando sobre el tema, desde que se conoció el documento.

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3,1 millones son base gravable luego de deducciones:

Antes que de que el ministro se refiriera al tema, el ministerio explicó cómo funcionará la declaración de renta y el pago de renta, si llega a aprobarse la Ley de Rescate del Gobierno de la Espriella:

“Es falso que personas con salario de $3,1 millones pasen a declarar o pagar renta. La Ley de Rescate no cambia las reglas para declarar. Los $3,1 millones son base gravable luego de deducciones, no el salario. El pago efectivo empieza con ingresos de $5 millones mes, y a tarifas muy bajas”.

Actualmente, la declaración de renta se limita a los trabajadores que perciben ingresos anuales superiores a los 69,7 millones de pesos; lo que equivale a unos 5,8 millones cada mes.

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Modificaciones que plantea la ley de rescate y podrían impactar el bolsillo de los colombianos:

La ley de rescate plantea medidas adicionales para generar recursos que permitan atender las obligaciones económicas del país y enfrentar el endeudamiento.

Productos que no tenían IVA o tenían un IVA del 5% pasarían a uno del 19%, entre ellos, los licores, cigarrillos electrónicos, vehículos eléctricos, planes de medicina prepagada, el café, el azúcar y las compras de menos de 200 dólares en plataformas en línea, como Shein, Amazon y Temu.

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