Nuevo 'congelados' inesperado en La Casa de los Famosos Colombia: ¿quién es Lorena Altamirano?

La noche de este 11 de febrero, La Casa de los Famosos Colombia 2025 estará llena de sorpresas. Una de ellas es que habrá dos congelados, uno para Melissa Gate y otro para el 'Flaco' Solorzano.

La persona especial que visitará al 'Flaco', uno de los íconos de la actuación colombiana, es Lorena Altamirano, su pareja. Incluso, ella ya está presente en las instalaciones del Canal RCN y reveló las sensaciones que la invaden antes de ver al amor de su vida.

¿Lorena Altamirano ya estaba preparada para ver al 'Flaco Solorzano?

"He estado super nerviosa y ansiosa, pero lista para ir a ver al negrito, para darle muchos besitos y recargarlos de energía y amor", afirmó la pareja del 'Flaco' Solorzano.

¿Qué tanta falta le ha hecho el 'Flaco' Solorzano a Lorena Altamirano en la casa?

"Se ha sentido la ausencia en la casa porque nosotros vivimos juntos. Entonces ahora estoy sola en el apartamento y me hace más que todo falta en la noche", detalló.

"Pero, igual me recargo porque lo puede ver en el 24/7 y en las noches también pongo el programa", agregó Lorena Altamirano.

¿Cómo ha visto Lorena al 'Flaco' en La Casa de Los Famosos Colombia 2025?

"Lo he visto muy bien, me siento muy orgullosa de lo que está haciendo porque está siendo él. Creo que Colombia está viendo que es super noble, sencillo y respetuoso con sus compañeros", aseguró.

¿Qué hace el 'Flaco' Solorzano cuando está viendo hacia la pared en la madrugada?

"Hace dos cosas. La primera, que es cuando está sentado, es meditar. Incluso, en la casa normalmente lo hace en la mañana sobre las 6:00 o las 6:30", indicó Lorena Altamirano, la pareja del 'Flaco' Solorzano.

Además, explicó que el ejercicio que hace con una especie de 'tira' es un tratamiento para sus ojos debido a que tuvo una afección hace algunos años.

¿Qué expectativas tiene Lorena Altamirano con el 'Flaco' en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

"Yo espere que llegue a la final. Y es que si sigue así y con el apoyo tan bonito del público, creo que Fer puede ser uno de los finalistas", puntualizó.

¿Cómo cree Lorena Altamirano que sería la reacción del 'Flaco' Solorzano en el congelado?

"Si él se pone a llorar o se le agua el ojo, yo no sé qué va a pasar. Creería que me pongo a llorar con él", afirmó Lorena Altamirano.

"Para mí si se va a poner muy sensible porque me ha dicho que me extraña, entonces creo que ese será el efecto al verme", añadió.

¿Cómo va la participación de Lorena Altamirano en el Miss Universe?

La pareja del 'Flaco' reveló que se presentó a un casting para representar al Valle y que ya pasó el primer filtro y quedó seleccionada como candidata oficial.

En consecuencia, está expectante de que inicie el concurso y su intención es dejar la mejor de las sensaciones.