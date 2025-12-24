CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Punto final para impresionante depósito de explosivos de las disidencias en Buenos Aires, Cauca

Hace pocos días, Buenos Aires fue el escenario de un siniestro ataque con explosivos contra la estación de Policía.

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
04:02 p. m.
En las últimas horas, la Policía le puso punto final a un depósito de explosivos en una zona altamente controlada por las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

RELACIONADO

Luego del ataque ocurrido en Buenos Aires, Cauca; las autoridades han redoblado sus esfuerzos en esta zona. Por eso, la Policía, el Comando Jungla y la Fuerza Aeroespacial dieron con el depósito en la vereda San Ignacio.

¿Qué había en el depósito?

El hecho ocurrió el pasado 16 de diciembre, cuando el grupo armado atacó con explosivos la estación de Policía. Las instalaciones quedaron destruidas, así como los alrededores.

Los uniformados encontraron una volqueta amarilla, la cual se utilizó para el crimen; así como un furgón color vino acondicionado para lanzar cilindros, una camionera marca Kia blanca con dos cilindros de 100 libras y un sistema de radiofrecuencia, y un carro tipo Chevrolet Spark negro con explosivos improvisados en cilindros.

Además, se hallaron cinco morteros artesanales, 14 cilindros de gas, 11 cargas propulsoras con sustancia explosiva, un tramo de cordón detonante de 150 metros, tres libros de instrucción, 2.300 eslabones para munición 7.62, un control de dron, tres baterías y 1.676 kilos de explosivos.

Ataque contra estación de Policía

El depósito era propiedad del Frente Jaime Martínez del bloque occidental comandante Jacobo Arenas del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias. Con respecto al atentado, se supo que la mente fue el cabecilla ‘Cachorro’, quien tiene un prontuario de seis años y genera terror en Santander de Quilichao, Suárez y Buenos Aires. Le imparte órdenes a 40 miembros aproximadamente.

RELACIONADO

A través de tres alertas tempranas (019-2020, 019-2022 y 036 – 2023), la Defensoría ha advertido sobre los peligros en Buenos Aires por las disidencias, siendo responsables de confinamientos, desplazamientos forzados, crímenes sexuales, asesinatos, secuestros y reclutamiento de menores.

