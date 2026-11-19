El pasado sábado 14 de noviembre de 2026, una reconocida presentadora de 59 años anunció que está embarazada.

Se trata de la Dra. Renée Hoenderkamp, que es británica, también ejerce como médica e, incluso, está vinculada al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Esta presentadora, columnista y profesional de la salud ya es mamá de dos hijos a los que dio a luz cuando tenía 21 y 51 años, respectivamente.

Así fue como la Dra. Renée Hoenderkamp, reconocida presentadora británica, confirmó que será mamá a los 59 años

En una de las recientes emisiones del programa 'The Saturday Five', que se emite en GB New, la Dra. Renée Hoenderkamp indicó que tiene 12 semanas de gestación y que a su familia llegará una niña.

De acuerdo con la explicación de la presentadora, quedó en embarazo tras tres intentos de fecundación in vitro que se realizaron en una clínica de Polonia.

"Soy madre de un hijo adulto y de una niña pequeña, pero hoy tengo una noticia", comenzó manifestando la Dra. Renée Hoenderkamp.

"Voy a ser madre de tres hijos dentro de poco y en este momento tengo 12 semanas de embarazo", concluyó.

¿Cuáles han sido las reacciones tras la revelación de la Dra. Renée Hoenderkamp, la presentadora británica?

Luego de que se viralizó la declaración de la Dra. Renée Hoenderkamp, las reacciones han estado divididas en las redes sociales.

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Mientras que un grupo de internautas la han felicitado y han catalogado su nuevo embarazo como un milagro para su vida, otros han expresado que no están de acuerdo por la edad.

Sin embargo, la presentadora ha dicho que le parece que esos estigmas son injustos.