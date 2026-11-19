En 1967, Carlos Alberto Solarte Solarte consiguió su primer contrato como ingeniero para construir 18 kilómetros de carretera en Nariño. Para empezar, alquiló dos tractores a un antiguo profesor. Ese encargo abre una etapa de su vida que ahora reconstruye en 'Constructor de país. Memorias desde la obra', su primer libro.

La publicación se presenta este jueves 19 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en el Gimnasio Moderno de Bogotá. El relato recorre su formación, el trabajo empresarial que compartió durante cerca de cinco décadas con su hermano Luis Héctor y las decisiones que enfrentó al participar en proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.

¿Cómo empezó la carrera de Carlos Alberto Solarte Solarte?

Para contar cómo llegó a la ingeniería, Solarte vuelve a sus 11 años. Entonces salió a pie de Guaitarilla, su municipio natal, con 200 pesos que había ahorrado. Recorrió 40 kilómetros hasta Túquerres para continuar sus estudios y, años más tarde, se graduó de Ingeniería Civil en la Universidad del Cauca.

Entre los proyectos que menciona el libro figuran el túnel de La Línea, la malla vial del Valle del Cauca y Cauca, la concesión Briceño–Tunja–Sogamoso y la modernización del aeropuerto El Dorado. Las memorias también incluyen testimonios de mecánicos, conductores e ingenieros que trabajaron con él, algunos durante más de cuatro décadas.

¿Qué cuenta el libro y a qué se destinarán sus ventas?

Solarte aborda la muerte de su primer hijo, el temor al fracaso y las controversias jurídicas de su trayectoria, narradas desde su perspectiva. A partir de esos episodios y de su experiencia al frente de proyectos, el autor reflexiona sobre el cumplimiento de los compromisos y la responsabilidad de quienes dirigen una empresa.

Según la información del lanzamiento, los fondos recaudados por las ventas del libro a través de la página web de la Fundación Solreír se destinarán a Transformando Vidas de la Mano de Dios, un proyecto que busca donar sillas de ruedas eléctricas a personas con movilidad reducida.