Los gatos les maúllan más a los hombres que a las mujeres, según investigación

Los gatos son una especie compleja y fascinante por lo que los cuidadores de esta mascota suelen identificar algunas señales específicas de su comportamiento que los diferencia de los demás.

Una de las más comunes es la actitud de estos animales hacia los hombres ya que algunos dueños han identificado que los gatos suelen maullar, con mayor insistencia, hacia los hombres que a las mujeres.

¿Por qué los gatos maúllan más a los hombres que a las mujeres?

Según la investigación realizada por la Universidad de Ankara, Turquía, y publicado en la revista Ethology, la razón por la que los gatos maúllan con mayor frecuencia a los hombres podría corresponder a un factor dentro de su estrategia comunicativa para lograr obtener mayor atención.

Por medio del análisis de distintas grabaciones de las reacciones de los gatos ante la llegada de sus amos, los investigadores documentaron que los hombres recibieron una media de 4,3 maullidos y ronroneos durante los primeros 100 segundos del encuentro. Por el contrario, con las mujeres solo se obtuvieron 1,8.

De esta manera, se determinó que existe una modulación específica con respecto a la persona que llega a casa después de un largo periodo de tiempo. Aunque no se lograron identificar las causas exactas de esta conducta, se estableció la hipótesis que sustenta la posibilidad de que la disparidad en la cantidad de maullidos se encuentre relacionada con el nivel de atención que se le ofrece.

En el caso de las mujeres, que participaron en la investigación, prestaron mayor atención y demostraron mejores habilidades para interpretar las emociones de sus gatos. No obstante, en el caso de los hombre no fue así por lo que los felinos se vieron en la necesidad de realizar señales más explícitas para llamar la atención y lograr resolver sus necesidades.

Aunque los gatos no maúllan estrictamente para suplir necesidades como recibir alimento o solicitudes de afecto, la investigación precisó que estos podrían corresponder a un evento multimodal que dejan ver estados emocionales de los felinos.

¿Por qué los gatos mueven la cola?

Pese a que la investigación no relacionó otros comportamientos de los gatos, expertos también explicaron que los movimientos de la cola corresponden a un método de comunicación con el que estos logran expresar su estado de ánimo.

Es importante estar atento a las señales, pues a partir de los movimientos de la cola se puede identificar señales de alarma como posibles ataques o la presencia de objetos o personas extrañas en el hogar.