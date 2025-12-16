Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas tras el grave accidente en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, ya se encuentra de regreso en su país tras atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica?

En redes sociales han comenzado a circular imágenes que muestran a la reina de belleza llegando a Kingston en silla de ruedas , luego de haber permanecido en cuidados intensivos a raíz del grave accidente que sufrió durante la fase preliminar de Miss Universo 2025.

A su llegada al aeropuerto, Gabrielle fue recibida por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, así como por Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica.

¿Cómo ocurrió la caída de Miss Jamaica en Miss Universe?

El accidente se registró el pasado 19 de noviembre, cuando la candidata cayó varios metros a través de una abertura en la pasarela del Impact Challenger Hall, durante la sección de traje de noche del certamen.

Mientras desfilaba con un vestido naranja, Henry se aproximó al borde del escenario, perdió el equilibrio y cayó abruptamente hacia el área técnica, justo frente a las primeras filas del público.

De acuerdo con los reportes médicos, la modelo sufrió fracturas, laceraciones faciales y una hemorragia intracraneal, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit, donde permaneció bajo estricta observación médica.

Asimismo, estuvo internada en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico, recibiendo monitoreo especializado las 24 horas del día.

Cabe destacar que la Organización Miss Universo asumió en su totalidad los gastos médicos y de rehabilitación de Gabrielle Henry durante su estancia en Tailandia.