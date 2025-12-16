CANAL RCN
Internacional

El Clan del Golfo entra en la lista de grupos terroristas transnacionales de EE. UU.

La decisión fue confirmada por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
10:51 a. m.
El Gobierno de Estados Unidos oficializó este martes 16 de diciembre la inclusión del Clan del Golfo en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y como Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT).

La decisión fue confirmada por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en el marco de una estrategia internacional para combatir estructuras armadas vinculadas al narcotráfico y la violencia transnacional.

Esta designación conlleva restricciones financieras severas, congelamiento de activos y prohibiciones de transacciones con entidades estadounidenses, además de sanciones secundarias para terceros países que mantengan vínculos con esta estructura ilegal, considerada una de las más poderosas del crimen organizado en Colombia.

Alias y alcance criminal

El Clan del Golfo, también conocido por sus alias Banda Criminal de Urabá, Los Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan Úsuga, Los Urabeños y Gulf Clan, ha sido señalado por su participación activa en el narcotráfico, extorsión, minería ilegal y violencia armada en varias regiones de Colombia. Su influencia se extiende por corredores estratégicos del país, especialmente en el Caribe, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio.

La decisión de Washington representa un giro en la política internacional frente al crimen organizado en América Latina. Esta medida podría tener repercusiones en los diálogos exploratorios que el gobierno de Gustavo Petro ha sostenido con grupos armados ilegales, incluyendo el Clan del Golfo.

Marco Rubio sobre el ingreso a la lista del Clan del Golfo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, describió al grupo como una organización criminal violenta y poderosa, con miles de integrantes y operaciones basadas en Colombia.

Según el Departamento de Estado, el Clan del Golfo financia sus actividades mediante el tráfico de cocaína y ha sido responsable de atentados contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y civiles.

