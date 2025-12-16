Ministerio de Salud solicitó a la Corte prórroga para responder órdenes e incidente de desacato

El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó formalmente a la Corte Constitucional una prórroga en los plazos fijados para responder a las órdenes impartidas y al trámite de un incidente de desacato, dentro del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.

RELACIONADO Corte Constitucional abre nuevo incidente de desacato contra el ministro de Salud por incumplir órdenes sobre la UPC

Ministerio de Salud pide plazo a la Corte

La petición fue presentada ante la Sala Especial de Seguimiento de la Corte y está relacionada con el Auto 2049 de 2025, que otorgó al Ministerio un término de 48 horas para pronunciarse frente a un presunto incumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de dicha sentencia, lo que dio lugar a la apertura de un incidente de desacato.

Según el comunicado oficial, el Ministerio explicó que el requerimiento judicial no contempla un solo mandato, sino tres obligaciones de carácter estructural.

El primero, corregir las deficiencias del sistema de información para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), garantizar la suficiencia de la UPC para la sostenibilidad financiera del sistema de salud y equiparar al menos al 95 % el valor de la UPC entre los regímenes contributivo y subsidiado mientras no se demuestre la suficiencia de este último.

El Ministerio argumentó que cumplir con estos requerimientos en un plazo tan corto resulta materialmente imposible, debido al alto volumen de información técnica, financiera y actuarial que debe ser recopilada, analizada y presentada para demostrar las acciones adelantadas y el nivel de cumplimiento de las órdenes judiciales.

“Bajo este entendido, comedidamente se resalta a la Sala Especial que los aspectos sobre los que versa la orden 3.11 del Auto 007 de 2025 comportan un volumen de información extremadamente alto que hace imposible que la totalidad de la información pueda ser remitida a este honorable despacho únicamente en un término de 48 horas, a efectos de demostrar todas las actuaciones y acciones adelantadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para dar cumplimiento a estas órdenes estructurales”.

Ministerio de Salud pide a la Corte extender plazo hasta el 19 de diciembre

RELACIONADO Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida

En el documento se señala que, mientras algunos de los mandatos implican la entrega de bases de datos robustas sobre el sistema de información del sector salud, otros requieren estudios técnicos y actuariales complejos que respalden la suficiencia y equiparación de la UPC, todo ello con el objetivo de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y la sostenibilidad del sistema.

Por estas razones, el Ministerio solicitó a la Corte que el plazo para responder sea extendido de manera razonable hasta el viernes 19 de diciembre de 2025 a las 5:00 p. m., comprometiéndose a remitir información detallada sobre las acciones concretas que se están desarrollando, especialmente en los aspectos financieros y de suficiencia de la UPC.