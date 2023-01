Los mejores memes que ha dejado la nueva canción de Shakira

Toda una revolución se ha generado alrededor de la nueva canción que sacó la cantante colombiana Shakira.

Se trata de una entrega musical que publicó en YouTube en colaboración con el DJ Bizzrap este 11 de enero y que se convirtió en tendencia. Esto, luego de que los cibernautas se sorprendieran por las fuertes frases que dice la melodía.

“Sorry, baby, hace rato, que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa´ tipos como tú. A ti te quedé grande y por esto estás con una igualita que tú. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Los mejores memes de la canción de Shakira

Una vez se publicó el video, de inmediato empezaron a aparecer, en las diferentes plataformas digitales, fotos cómicas alusivas a las frases que usa la intérprete barranquillera en la canción.

Unas cuántas, más enfocadas a la parte que dice “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y otra que dice “cambiaste un Ferrari por un Twingo”.

Estas son algunas de las imágenes que dejan ver los mejores memes que, hasta ahora, ha dejado la canción que ya supera los 4.3 millones de vistas.

Por otro lado, apenas la canción fue publicada en la plataforma digital, no se hicieron esperar las reacciones y comentarios de personajes importantes de la farándula. Como el cantante Alejandro Sanz, quien en su cuenta oficial de Twitter, compartió una expresión, al parecer, luego de escuchar la canción.

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023

Asimismo, el presentador de deportes electrónicos y streamer, Ibai Llanos, quien compartió con sus seguidores, en vivo, las reacciones que tuvo frente a la canción de la barranquillera.