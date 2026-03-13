Jhon Alex Castaño habría anunciado su primer Movistar Arena en Bogotá: ¿ya hay fecha?

Bogotá se encuentra alistándose para un primer semestre lleno de conciertos y shows nunca antes vistos con artistas de talla internacional. Sin embargo, la variedad de géneros musicales de cada uno de estos espectáculos cada vez se amplía más, pues hoy en día no solo se ven conciertos multitudinarios de pop o reggaetón, sino que también de vallenato, salsa y ranchera.

Pese a que Yeison Jiménez, Pipe Bueno y Jhonny Rivera han sido los únicos artistas del género regional en atreverse a pisar el Movistar Arena de Bogotá, otro de los más reconocidos exponentes del género también se habría sumado al gran reto de llenar uno de los escenarios más importantes del país.

Jhon Alex Castaño en el Movistar Arena

Pese a que todavía no hay confirmada una fecha oficial, miles de fanáticos ya han manifestado su emoción por ver la primera presentación del intérprete de ‘Dos razones’ en un escenario de tal magnitud.

La novedad inició a raíz de la más reciente publicación del artista, quien compartió una fotografía, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde se le vio sentado, al parecer, en la famosa silletería del Movistar con su nombre en las pantallas led del fondo.

Así mismo, hizo un llamado a sus fanáticos a estar atentos, pues hará un importante anuncio en las próximas horas: “Mañana les tengo una noticia muy importante y espero contar con todo su apoyo. Pendientes”.

Por supuesto, su publicación ya ha generado gran expectativa entre sus propios colegas, quienes tomaron el post para comentar y desearle la mejor de las suertes en la que sería su primera presentación en el icónico escenario con capacidad para más de 13 mil personas.

Este fue el caso de Pipe Bueno y Georgy Parra, quienes comentaron emocionados al manifestar que el denominado “rey del chupe” logrará hacer historia al llenar su primer Movistar Arena en la capital colombiana.

Recorrido musical de Jhon Alex Castaño

El artista, oriundo de Risaralda, se ha convertido en uno de los referentes más importantes dentro de la música popular en el país. Su carrera, que inició hace un poco más de 20 años, lo ha llevado a realizar más de 100 canciones y a obtener varias condecoraciones, premios y nominaciones en varios eventos musicales.