CANAL RCN
Tendencias

Feid anunció su próximo tour por el mundo: ¿ya hay fechas en Colombia?

El antioqueño sorprendió al compartir el esperado anuncio para su amplia fanaticada.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
09:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Salomón Villada sorprendió a sus fanáticos tras anunciar su esperada gira mundial que promete ser una de las más importantes durante el 2027.

El antioqueño dio a conocer la noticia por medio de un auténtico video en su cuenta oficial de Instagram en donde invitó a su fanaticada a comentar las banderas de los países en donde quieren verlo.

Desde ya, el ‘The Green Star Tour 2027’ promete ser una de las giras mundiales más esperadas de los últimos años con los que Villada abrirá una nueva etapa en su carrera musical.

Google desactivará sus herramientas de inteligencia artificial para estudiantes: ¿Desde cuándo?
RELACIONADO

Google desactivará sus herramientas de inteligencia artificial para estudiantes: ¿Desde cuándo?

¿Cuándo se presentará Feid en Colombia?

Hasta el momento, la única información que el intérprete de ‘Alakran’ compartió corresponde al año oficial del tour mundial que se realizará en el 2027. Todavía no se han confirmado fechas ni países por lo que se espera que en los próximos días se anuncien las primeras ciudades en las que el paisa abrirá su espectáculo.

Cabe recalcar que el antioqueño ha tenido la oportunidad de presentarse como invitado en varios conciertos recientes como el de Bad Gyal, en el Chamorro City Hall, entre otros. Así mismo, será el principal artista del cartel oficial del Mega Land que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá.

¿Qué está ocurriendo con el padre de Shakira?: esto es lo que se sabe
RELACIONADO

¿Qué está ocurriendo con el padre de Shakira?: esto es lo que se sabe

Últimos conciertos de Feid en Colombia

Feid ha logrado crear una amplia dinámica durante sus más recientes presentaciones en el mundo, pues visitó varios países con su “Falxxo Tour” en donde el hombre solo llegó a pequeños coliseos y teatros.

Ante el exceso de demanda para obtener boletos, fanáticos aseguraron que las presentaciones del antioqueño apelaron a una estética más personalizada durante los recientes encuentros que tuvo con sus más fieles fanáticos.

Aunque todavía se desconocen los escenarios que el hombre va a conquistar con tu nuevo tour mundial, seguidores han afirmado que su gran reconocimiento lo podría llevar a arriesgarse a conquistar estadios. Se espera que en las próximas semanas haya nuevos detalles sobre lugares, fechas y boletería.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inteligencia Artificial

Google desactivará sus herramientas de inteligencia artificial para estudiantes: ¿Desde cuándo?

Shakira

¿Qué está ocurriendo con el padre de Shakira?: esto es lo que se sabe

Información Institucional

La Gala Vogue del Día de Muertos deslumbró en Bogotá con muralismo femenino

Otras Noticias

Emiratos Árabes Unidos

Prestigiosa aerolínea internacional conectará Medio Oriente con Bogotá: conozca cómo funcionará la operación

La nueva operación entró en funcionamiento el miércoles 4 de noviembre y contará con dos frecuencias semanales saliendo los miércoles y domingos.

Congreso de la República

Senado aprueba impuesto a vapeadores y cigarrillos electrónicos: recaudo irá a salud y deporte

El nuevo gravamen corresponderá al impuesto al consumo y estará compuesto por dos elementos.

Brasil

Batalla campal en Brasil dejó 51 expulsados en un partido de fútbol

Alemania

Hallan muerto en un hotel de Berlín a importante dirigente político alemán

OMS

La OMS alerta por los bajos niveles de actividad física entre adolescentes de todo el mundo