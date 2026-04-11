Feid anunció su próximo tour por el mundo: ¿ya hay fechas en Colombia?

Salomón Villada sorprendió a sus fanáticos tras anunciar su esperada gira mundial que promete ser una de las más importantes durante el 2027.

El antioqueño dio a conocer la noticia por medio de un auténtico video en su cuenta oficial de Instagram en donde invitó a su fanaticada a comentar las banderas de los países en donde quieren verlo.

Desde ya, el ‘The Green Star Tour 2027’ promete ser una de las giras mundiales más esperadas de los últimos años con los que Villada abrirá una nueva etapa en su carrera musical.

¿Cuándo se presentará Feid en Colombia?

Hasta el momento, la única información que el intérprete de ‘Alakran’ compartió corresponde al año oficial del tour mundial que se realizará en el 2027. Todavía no se han confirmado fechas ni países por lo que se espera que en los próximos días se anuncien las primeras ciudades en las que el paisa abrirá su espectáculo.

Cabe recalcar que el antioqueño ha tenido la oportunidad de presentarse como invitado en varios conciertos recientes como el de Bad Gyal, en el Chamorro City Hall, entre otros. Así mismo, será el principal artista del cartel oficial del Mega Land que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá.

Últimos conciertos de Feid en Colombia

Feid ha logrado crear una amplia dinámica durante sus más recientes presentaciones en el mundo, pues visitó varios países con su “Falxxo Tour” en donde el hombre solo llegó a pequeños coliseos y teatros.

Ante el exceso de demanda para obtener boletos, fanáticos aseguraron que las presentaciones del antioqueño apelaron a una estética más personalizada durante los recientes encuentros que tuvo con sus más fieles fanáticos.

Aunque todavía se desconocen los escenarios que el hombre va a conquistar con tu nuevo tour mundial, seguidores han afirmado que su gran reconocimiento lo podría llevar a arriesgarse a conquistar estadios. Se espera que en las próximas semanas haya nuevos detalles sobre lugares, fechas y boletería.