¿Qué está ocurriendo con el padre de Shakira?: esto es lo que se sabe

Nuevos rumores y especulaciones han surgido en torno al estado actual de salud de William Mebarak, padre de la cantante Shakira, quien en años recientes ha tenido algunas recaídas al padecer neumonía y demás afectaciones en su salud.

Pese a que la cantante no ha dado a conocer ninguna novedad sobre el estado de salud de su padre, La FM reveló información de una fuente cercana al entorno de la barranquillera.

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¿Cómo se encuentra el padre de Shakira?

Gran incertidumbre se ha generado en torno al estado de salud de Mebarak, de 95 años, quien, según medios internacionales, estaría atravesando por una delicada situación de salud. Pese a que se desconoce si Shakira se encuentra en Colombia, La FM reveló detalles de lo que estaría ocurriendo con el padre de la barranquillera.

Durante la conversación, la fuente afirmó que el hombre se encuentra actualmente en su residencia y no en una Unidad de Cuidados Intensivos como algunos medios internacionales y usuarios en redes lo han afirmado.

La fuente aseguró que se trata de un asunto privado de la familia por lo que también solicitó prudencia ante las distintas versiones que se han especulado sobre el estado actual del hombre.

Finalmente, La FM dio a conocer que la fuente insistió en que Mebarak actualmente se encuentra recibiendo los tratamientos habituales por su condición de salud desde su lugar de residencia.

Cabe recalcar que el padre de la artista sufrió una aparatosa caída en el año 2022 que alertó sobre su condición de salud. En 2023 tuvo que ser intervenido por el neurocirujano Fernando Hakim al padecer una hidrocefalia. En 2024 el hombre padeció neumonía y en mayo del 2026 habría sufrido una isquemia que lo mantuvo, al parecer, algunos días en la UCI.

Última aparición en público del padre de Shakira

La más reciente aparición del padre de Shakira fue en diciembre del 2023 cuando Barranquilla inauguró la estatua oficial de la cantante en el Malecón del Río. Allí, ambos padres de la artista compartieron con autoridades y artistas, quienes hicieron posible la construcción de la enorme obra de más de seis metros de altura.

Desde entonces, William Mebarak no ha tenido más exposición al público y en las redes sociales oficiales de la mujer.