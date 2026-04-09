¿Se acabó la amistad?: Luciano y Emiro tuvieron diferencias en MasterChef Celebrity

Un nuevo reto de campo ha elevado las tensiones en la cocina de MasterChef Celebrity 2026, pues varios de los participantes tuvieron serias diferencias a la hora de deliberar y conocer al grupo ganador del reciente reto.

Los grupos rojo, verde, azul y amarillo se enfrentaron, en las instalaciones del Parque del Café, y tuvieron que preparar varias salsas de autor que debían ir acompañadas de empanadas.

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¿Qué pasó entre Emiro y Luciano?

Los más fieles fanáticos de la temporada han manifestado su emoción por ver el vínculo que han desarrollado Emiro Navarro y Luciano D’Alessandro, quienes en varias ocasiones han trabajado juntos y han protagonizado algunos de los momentos más cómicos del reality.

Sin embargo, para el más reciente reto grupal ambos tuvieron que trabajar desde dos equipos diferentes. Emiro cocinó desde la agrupación roja, mientras que Luciano lo hizo desde el equipo verde.

Pero, a diferencia de otros retos, los participantes tuvieron que salir a vender su comida por todo el recinto con el objetivo de convencer a los comensales de elegir sus alimentos por medio de una moneda.

No obstante, Emiro decidió hacer pequeños tratos con los visitantes ya que los convenció de depositar su voto para su equipo sin antes haber degustado sus preparaciones.

Sebastián Vega logró percatarse de que algunas personas se encontraban haciendo fila para consumir sus alimentos, pero ya habían depositado su voto para el equipo rojo.

Por supuesto, estas acciones generaron quejas entre varios participantes, quienes aseguraron que esto no se podía realizar y que el creador de contenido estaría realizando trampa al convencer a las personas de elegir sus preparaciones.

Este fue el caso de Luciano, quien afirmó decidido que se encontraba en desacuerdo con lo que estaba realizando Navarro. Por su parte, el chef Nicolás también hizo un contundente llamado de atención al famoso ya que le manifestó que dichas acciones no debían realizarse durante el reto.

No obstante, algunos de los integrantes del equipo rojo aseguraron que esa era su estrategia para jugar, de modo que, era una conducta que, al no estar restringida desde el inicio, podía realizarse durante el reto.

Accidente en la cocina de MasterChef

Mientras las preparaciones se realizaban en cada estación, Martha fue una de las participantes que sufrió fuertes impactos por el calor generado en la zona. Ante esto, la mujer cayó al suelo y tuvo que llenarse de hielo su rostro para no salir del reto.

Pese a las súplicas por parte de la actriz, esta tuvo que ser asistida por el cuerpo médico y fue retirada del reto. Actualmente se desconoce lo que ocurrirá próximamente ante su ausencia.