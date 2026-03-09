“Oremos”: Fabián Ríos pidió empatía con Francisco Bolívar tras preocupar con sus videos en redes

Gran preocupación ha generado el actor Francisco Bolívar durante los meses más recientes, pues el hombre ha inquietado a sus seguidores al compartir videos, imágenes, dibujos y reflexiones que han abierto especulaciones sobre una presunta afectación en su salud mental.

Ante esta situación, las redes sociales han estado inundadas de comentarios y suposiciones ya que varios de los principales temas sobre los que Bolívar habla en sus videos corresponden a teorías conspirativas, paranoia y hasta la presencia de seres de otros planetas.

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¿Qué dijo Fabián Ríos sobre Francisco Bolívar?

El actor y modelo Fabián Ríos ha sido bastante cercano a Bolívar ya que ambos hombres han compartido set de grabación desde hace más de 20 años. Su vínculo ha trascendido de lo laboral ya que ambos han llegado a considerarse como grandes amigos con el paso de los años.

Por esto, la polémica situación ahora ha sido mencionada por Ríos. El hombre tomó sus redes sociales para compartir una fotografía y un sentido texto en donde, principalmente, exaltó la importancia de la empatía y las ayudas que se deben prestar a aquellas personas que atraviesan por problemas.

“Hoy no les hablo como hermano, ni como artista, ni como alguien que quiere defender a alguien. Les hablo como ser humano. Mi hermano, el hombre que ven en esta foto conmigo, nos ha regalado durante años algo que no tiene precio: risas, alegría, emociones y momentos que muchos llevamos en el corazón. Hoy les pido que, por un momento, dejemos de juzgarlo”, aseguró en su cuenta.

Así mismo, el hombre hizo una petición especial a todos los internautas al solicitar más comprensión, entendimiento y oraciones para aquellas personas que se encuentran atravesando por momentos de complejidad.

“Por eso hoy les pido, con el corazón en la mano: no echemos más leña al fuego. Oremos. Mandemos amor, mandemos abrazos. Recordémosle que no está solo. Quizás un mensaje tuyo, una palabra de cariño, una oración… pueda ser la pequeña luz que alguien necesita para decidir quedarse. Mañana podrías ser tú o podría ser alguien que amas”, finalizó el actor.

¿Cuáles fueron los últimos videos de Francisco Bolívar?

La discusión ha aumentado durante los días más recientes en los que el actor compartió un video, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en el que hizo una inquietante reflexión sobre las posibles causas detrás de su paranoia.

Allí relaciona distintos conceptos al azar en donde se mencionan algunos como la guerra entre sectores políticos, la adicción al gimnasio, el efecto de la gravedad en las personas, el veganismo, el estudio del ser, el impacto de la IA, entre otros.

Pese a que algunos usuarios han asegurado que su comportamiento se trata de un nuevo personaje para llamar la atención en sus redes sociales, otros señalan que el hombre podría tener problemas con su salud mental.