Intentos de fraude llegaron al 71% de las personas en el último año, según DataCrédito Experian
Estudio de DataCrédito Experian reveló que el 71% de las personas recibió intentos de fraude en el último año. Estas son las principales alertas.
Noticias RCN
07:46 a. m.
Los intentos de fraude se han convertido en una preocupación cotidiana para los colombianos que realizan compras, pagos, transferencias o trámites a través de canales digitales.
Un estudio presentado por DataCrédito Experian reveló que el 71% de las personas recibió al menos un intento de fraude durante el último año, mientras que el 95% considera que este tipo de engaños ocurre con frecuencia en Colombia.
Siete de cada diez colombianos recibieron intentos de fraude
El estudio “Del fraude digital a la confianza digital” encontró además que el 70% conoce a alguien que fue víctima de fraude durante el último año. Entre las personas expuestas a algún intento, el 46% aseguró que al menos uno terminó concretándose.
Uno de los principales riesgos está en la dificultad para reconocer los engaños. Entre las víctimas, el 25% indicó que la página o aplicación utilizada parecía verdadera, el 20% recibió llamadas de personas que se hicieron pasar por entidades conocidas y otro 17% ingresó a enlaces que parecían auténticos.
“La confianza digital se ha convertido en un habilitador fundamental para que las personas puedan seguir aprovechando las oportunidades de un entorno cada vez más inmediato y conectado”, señaló Víctor Nieto, jefe de Gestión de Productos Software de DataCrédito Experian.
Frente a este panorama, el 57% evita contestar llamadas de números desconocidos, mientras que el 55% procura no ingresar a enlaces sospechosos.
Inteligencia artificial también preocupa por posibles fraudes
La llegada de la inteligencia artificial (IA) plantea un nuevo desafío. El 88% de los consultados teme que esta tecnología facilite fraudes o engaños digitales y el 55% reconoce sentirse poco o nada seguro para identificar contenidos creados o modificados mediante IA.
Sin embargo, los colombianos también ven esta tecnología como una herramienta de protección. El 86% quiere aprender a identificar fraudes creados con inteligencia artificial y el 53% permitiría que su información fuera analizada con IA para detectar posibles amenazas.
El estudio también advierte una oportunidad en educación digital: 67% de los colombianos asegura no haber recibido capacitación o información para prevenir fraudes.
Por ello, fortalecer los conocimientos sobre seguridad y los mecanismos de validación aparece como una de las principales herramientas para enfrentar engaños cada vez más sofisticados.