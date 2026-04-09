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Intentos de fraude llegaron al 71% de las personas en el último año, según DataCrédito Experian

Estudio de DataCrédito Experian reveló que el 71% de las personas recibió intentos de fraude en el último año. Estas son las principales alertas.

Intentos de fraude llegaron al 71% de las personas en el último año, según DataCrédito Experian
Alianza tecnológica busca frenar fraudes telefónicos en Colombia

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
07:46 a. m.
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Los intentos de fraude se han convertido en una preocupación cotidiana para los colombianos que realizan compras, pagos, transferencias o trámites a través de canales digitales.

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Un estudio presentado por DataCrédito Experian reveló que el 71% de las personas recibió al menos un intento de fraude durante el último año, mientras que el 95% considera que este tipo de engaños ocurre con frecuencia en Colombia.

Siete de cada diez colombianos recibieron intentos de fraude

El estudio “Del fraude digital a la confianza digital” encontró además que el 70% conoce a alguien que fue víctima de fraude durante el último año. Entre las personas expuestas a algún intento, el 46% aseguró que al menos uno terminó concretándose.

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Uno de los principales riesgos está en la dificultad para reconocer los engaños. Entre las víctimas, el 25% indicó que la página o aplicación utilizada parecía verdadera, el 20% recibió llamadas de personas que se hicieron pasar por entidades conocidas y otro 17% ingresó a enlaces que parecían auténticos.

“La confianza digital se ha convertido en un habilitador fundamental para que las personas puedan seguir aprovechando las oportunidades de un entorno cada vez más inmediato y conectado”, señaló Víctor Nieto, jefe de Gestión de Productos Software de DataCrédito Experian.

Frente a este panorama, el 57% evita contestar llamadas de números desconocidos, mientras que el 55% procura no ingresar a enlaces sospechosos.

Inteligencia artificial también preocupa por posibles fraudes

La llegada de la inteligencia artificial (IA) plantea un nuevo desafío. El 88% de los consultados teme que esta tecnología facilite fraudes o engaños digitales y el 55% reconoce sentirse poco o nada seguro para identificar contenidos creados o modificados mediante IA.

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Sin embargo, los colombianos también ven esta tecnología como una herramienta de protección. El 86% quiere aprender a identificar fraudes creados con inteligencia artificial y el 53% permitiría que su información fuera analizada con IA para detectar posibles amenazas.

El estudio también advierte una oportunidad en educación digital: 67% de los colombianos asegura no haber recibido capacitación o información para prevenir fraudes.

Por ello, fortalecer los conocimientos sobre seguridad y los mecanismos de validación aparece como una de las principales herramientas para enfrentar engaños cada vez más sofisticados.

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