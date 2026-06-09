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Luis Alberto Posada celebra 50 años de carrera y ya agota localidades para su concierto en Cali

La celebración de los 50 años de trayectoria de Luis Alberto Posada ya registra localidades agotadas en preventa. El concierto se realizará el 29 de agosto en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
01:32 p. m.
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La celebración de los 50 años de trayectoria artística de Luis Alberto Posada ya se perfila como uno de los eventos musicales más importantes de 2026 en Colombia.

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A pocas semanas de haberse abierto la preventa de boletería, varias localidades ya registran entradas agotadas, reflejando el enorme interés del público por acompañar al artista en una fecha histórica para su carrera.

El próximo 29 de agosto, el Estadio Pascual Guerrero de Cali será el escenario donde comenzará oficialmente la gira nacional “50 Años de Posada”, un recorrido especial con el que el cantante rendirá homenaje a cinco décadas dedicadas a la música popular.

Un homenaje a cinco décadas de música popular

La respuesta de los seguidores ha sido contundente. En redes sociales, cientos de fanáticos han compartido fotografías de sus entradas, videos interpretando algunas de las canciones más recordadas del artista y mensajes de emoción por hacer parte de una noche que promete ser inolvidable.

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Hablar de Luis Alberto Posada es hablar de una de las voces más representativas de la música popular colombiana. Durante medio siglo de carrera, el cantante ha acompañado a varias generaciones con canciones que retratan historias de amor, desamor, nostalgia y las vivencias cotidianas de miles de colombianos.

Temas que han marcado épocas continúan siendo parte de reuniones familiares, celebraciones y espacios donde la música popular ocupa un lugar especial. Esa conexión con el público explica el éxito que ha tenido la preventa y la expectativa que rodea el inicio de esta gira conmemorativa.

Cali será el punto de partida de una gira histórica

El concierto en el Pascual Guerrero no será simplemente una presentación más dentro de su agenda artística. Para muchos seguidores, se trata de una oportunidad para rendir homenaje a un artista que ha dejado una huella profunda en la música colombiana.


La organización del evento espera una asistencia masiva para la noche del 29 de agosto, fecha en la que miles de personas se reunirán para celebrar el legado de un intérprete que sigue vigente y que continúa convocando multitudes después de 50 años de carrera.

Con localidades agotadas desde los primeros días de preventa, todo apunta a que “50 Años de Posada” comenzará con un estadio lleno y una fiesta que quedará en la memoria de sus seguidores.

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