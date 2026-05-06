Karol G apareció de sorpresa en concierto exclusivo de Spotify en Suecia: ¿habrá tributo en su honor?

A días de que empiece el nuevo tour mundial ‘Viajando por el mundo Tropitour’, Karol G fue vista durante una exclusiva presentación hecha por Spotify en donde se celebra la música de los artistas que hacen parte del exclusivo Spotify Billions Club por su contundente impacto global por medio de sus canciones.

Pese a que fue un encuentro privado y no estuvo abierto para un público general, las imágenes ya se han tomado las redes sociales en donde se exaltó no solo el atuendo de la mujer, sino la interpretación y la presunta grabación de un nuevo video musical.

Karol G llega de sorpresa a concierto en Suecia

La intérprete de ‘Amargura’ se ha consolidado como una de las artistas más influyentes en el mundo entero y no es para menos, pues la paisa ha logrado romper récords y ha marcado hitos históricos que ningún otro artista ha obtenido.

Por esto, uno de sus grandes logros corresponde a su participación en el gran salón del Billions Club de Spotify en donde solo se encuentran los artistas más escuchados del mundo por medio de esta plataforma musical.

La más reciente celebración se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, en donde cientos de creadores de contenido, entre otras figuras públicas, se reunieron para celebrar el hito musical que la colombiana ha logrado.

Pero su presentación habría tenido un trasfondo específico ya que dicha grabación hará aparte de un clip especial, por parte de Spotify, para destacar la prestigiosa carrera de la antioqueña dentro del Billions Club.

Por el momento, los seguidores de la mujer han manifestado su interés por ver más detalles del proyecto del cual todavía no se conocen mayores detalles.

¿Karol G colaborará con los Tigres del Norte?

Por otro lado, han crecido las especulaciones sobre una posible colaboración por parte de Carolina y los Tigres del Norte con quienes se encontró y fotografió durante la más reciente edición de los Latin Grammy 2025.

Así mismo, las expectativas han crecido a raíz de una reciente entrevista de la agrupación musical, para un medio internacional, en donde aseguraron que tienen preparado un obsequio especial para la mujer.