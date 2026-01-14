Luis Alfonso reveló que Yeison Jiménez venía hablando sobre la muerte: "No sabemos si era brujo o ya presentía"

Luis Alfonso entregó nuevos detalles sobre las conversaciones que sostuvo con Yeison Jiménez, previo al lamentable accidente aéreo que le costó la vida al cantante caldense de 34 años el pasado 10 de enero en el municipio de Boyacá.

El cantante originario de Popayán, quien se ha mostrado muy afectado por lo sucedido, habló con Noticias RCN desde el Movistar Arena, donde cantará la canción 'Destino Final', que fue compuesta por Jiménez para conmemorar este momento, el día de su muerte.

Que tristeza que nos toque interpretar esta ocasión en estas ocasiones tan tristes, en un parche de estos tan aburrido y tan triste porque nos hace falta el viejo. Vamos a recordar al 'aventurero' como era, loco, alegre. Aquí no estamos velando monjas, sino a locos emprendedores y echados pa' lante.

Luis Alfonso y lo que estaba hablando sobre la muerte

Luis Alfonso habló sobre el contexto en el que se presentó la muerte de Yeison Jiménez, donde el artista había hablado recientemente sobre sus sueños alrededor de un accidente aéreo donde perdía la vida, lo cual terminó siendo premonitorio.

Sobre esto, comentó. "No sabemos si es que el viejo era brujo, estaba loco, o fue una coincidencia muy grande o ya presentía las cosas, pero últimamente venía hablando mucha cosa que 'cuando yo falte'", indicó.