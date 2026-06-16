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Grupo Firme rompe récord histórico en México y consolida una exitosa gira por Colombia

Grupo Firme sigue haciendo historia con una gira récord en Colombia y 11 presentaciones en el Estadio GNP Seguros de México, una marca inédita para el regional mexicano.

Foto: Cortesía Gus Rincón

Noticias RCN

junio 16 de 2026
03:51 p. m.
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Grupo Firme sigue demostrando que su éxito trasciende fronteras. La reconocida agrupación de regional mexicano atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera gracias a una gira que ha marcado un antes y un después en Colombia, mientras establece un récord sin precedentes en México.

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La banda liderada por Eduin Caz logró una conexión única con el público colombiano, convirtiéndose en el único grupo mexicano que ha desarrollado una gira de gran escala por diferentes regiones del país, incluyendo ciudades que habitualmente no reciben espectáculos internacionales de este nivel.

Grupo Firme conquista escenarios en toda Colombia

El fenómeno de convocatoria de Grupo Firme quedó evidenciado en las principales ciudades del país. En Bogotá, la agrupación agotó dos fechas consecutivas en el estadio El Campín durante diciembre de 2025. La primera de ellas logró vender toda la boletería en apenas dos horas, un hecho que reflejó el enorme interés del público.

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La historia se repitió en Medellín y Cali, donde las presentaciones también alcanzaron el estatus de “sold out”. Sin embargo, el impacto del grupo no se limitó a las grandes capitales.

En Ibagué, más de 12.000 personas asistieron a la Arena Néctar, mientras que en Pereira cerca de 30.000 espectadores llenaron el estadio Hernán Ramírez Villegas.

La gira continuará durante las próximas semanas con nuevas presentaciones en Puerto Gaitán, Neiva, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga, ampliando aún más su presencia en el territorio colombiano.

Récord histórico en México

Mientras consolida su expansión internacional, Grupo Firme también sigue escribiendo páginas doradas en su país. La agrupación alcanzó una cifra histórica al completar once presentaciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, un registro que ningún otro grupo mexicano había conseguido hasta ahora.

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Este logro los convierte en los primeros artistas del regional mexicano en alcanzar semejante cantidad de conciertos en un mismo escenario, consolidando su influencia dentro de la industria del entretenimiento en vivo.

Con funciones agotadas, récords de asistencia y una presencia cada vez más fuerte fuera de México, Grupo Firme continúa elevando el alcance del regional mexicano y reafirma su posición como uno de los proyectos musicales más exitosos de habla hispana en la actualidad.

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